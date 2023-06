Alte Offenthaler Gassen als Festmeile

Kaum ein freier Platz im Kirchgarten am Samstagnachmittag: Das 16. Gemaafest lebte vom guten Wetter, viel Engagement der Vereine und den Offenthalern, die Lust hatten, am Wochenende gemeinsam zu feiern. © Jost

Ein lauer Sommerabend, Musik aus allen Ecken – Offenthal ist an diesem Wochenende ein lauschiges Plätzchen. Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause stellt die Arbeitsgemeinschaft Offenthaler Vereine (AGO) ein Fest mit zauberhafter Stimmung auf die Beine. So viele Bühnen gab es noch nie, die Gassen in der Altstadt sind überaus gut besucht – und auch der Platz an der ehemaligen Milchküche wird offiziell eingeweiht.

Offenthal - „Mir ist beim Aufbau schon das Herz aufgegangen, weil so viele Leute aus unseren Vereinen involviert sind und alle zusammen angepackt haben. So macht es dann auch Spaß“, sagt Sabrina Sommerlad, Vorsitzende der AGO, bei der Eröffnung am Samstagmittag im Kirchgarten. Bürgermeister Martin Burlon: „Die Vereine bringen Leben in den Ort, das ist in Offenthal schon etwas Besonderes und nicht selbstverständlich.“ Der Musikverein Offenthal spielt, bei bestem Wetter sind alle Plätze belegt. Insbesondere für die Kinder gibt es in den Nachmittagsstunden ein großes Angebot. „Darum haben wir explizit gebeten, auch für die Jüngsten ein Angebot zu machen, und das hat auch gut geklappt“, freut sich die Vorsitzende, die besonders Dieter Zimmer und Manfred Sehring dankt. Der ehemalige Bürgermeister ist seit 45 Jahren Mitglied in der AGO und Sehring hat das Bild für den diesjährigen Spendenbutton für das Gemaafest – eine alte Zeichnung von ihm – zur Verfügung gestellt.

Nicht nur Musik

Beim Kulturverein ist nahezu rund um die Uhr die Bühne mit Musikern besetzt. Da kommt nicht nur die Musik zum Zug, auch Kunst gibt es im Garten von Astrid Napp. Die Hausmauer dient als Ausstellungsfläche, neben ihren eigenen Werken stellen auch Sylvia Bugla und Michael Kabey alias Pinkman ihre Bilder aus. Für Pinkman ist es eine Premiere – er hat erst im Lockdown mit dem Malen begonnen und zeigt seine Werke erstmals der Öffentlichkeit. „Ein etwas eigenartiges Gefühl, ich sehe mich nicht so richtig als Künstler. Ich habe einfach ein neues Hobby, das mir viel Freude bereitet. Trotzdem ist es schön, wenn meine Bilder den Menschen gefallen“, sagt der Offenthaler Michael Kabey.

Platz erstmals genutzt

Eine besondere Bedeutung kommt dem Platz an der ehemaligen Milchküche zu. Erstmals kann das Areal gegenüber des Kirchhofs beim Gemaafest genutzt werden. Bürgermeister Martin Burlon, der gemeinsam mit Timo Seibert das „Milchküchenplatz“-Schild aufhängt, sieht in dem Platz einen Gewinn für Offenthal. Ein Verkauf des Grundstücks habe außer Frage gestanden und die Stadt habe – ohne Fördermittel von Bund und Land – Abriss und Umbau gestemmt. Am Abend ist’s hier besonders nett. Jonas Fisch, als Frontmann der Band Inhuman sonst deutlich lauter unterwegs, begeistert die Offenthaler mit Coversongs an der Akustikgitarre. Das passt perfekt zu dem schönen Sommerabend.

Großer Andrang

Andrang herrscht beim FCO. Die Kicker haben ein traditionsreiches Volksfest-Spiel ausgepackt: Hier werden Nägel geklopft. Eine Gaudi für Groß und Klein. Gar nicht so leicht, die Nägel mit der schmalen Seite des Hammers zu treffen – noch dazu unter den Augen von Zuschauern. Eine Schlange bildet sich bei der Feuerwehr, die Erdbeer-Bowle und die frisch gemachte Pizza sind heiß begehrt. Der Obst- und Gartenbau-Verein, der Kerbverein und die SuSGO sind ebenfalls beim Gemaafest vertreten. Die Keltergenossenschaft feiern bei Timo Seibert in Hof und Garten. Der Musikverein hat bereits zum Auftakt am Freitagabend gespielt. Neben Musik dreht sich da auch ein Spanferkel auf dem Grill.

Von Nicole Jost

Endlich offiziell eingeweiht: Bürgermeister Martin Burlon befestigt mithilfe von Timo Seibert das neue Schild. © -Jost

Mit seiner akustischen Gitarre rockt er den Sommerabend: Jonas Fisch spielte auf dem Milchküchenplatz. © -Jost