Am eigenen Traum festhalten

Von: Holger Klemm

Sie haben einen Podcast initiiert und das gemeinsame Schreiben für sich entdeckt: Christiane (links) und Katharina Martini haben noch viele weitere Ideen. © victor martini

Neuigkeiten von Christiane und Katharina Martini: Die vielseitigen Künstlerinnen, Musikerinnen und Autorinnen aus Dreieich haben den Artist Lounge Podcast initiiert und zudem das gemeinsame Bücherschreiben für sich entdeckt. Ganz frisch auf dem Markt ist „Das Glücksbuch“.

Dreieich – Vielseitigkeit ist das Stichwort für den Podcast, von dem neue Folgen immer donnerstags auf gängigen Plattformen zu hören sind. Zu Gast sind Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen. „Wir möchten Mut machen, dass es möglich ist, die ,künstlerische Liebe‘ zum Beruf zu machen“, sagen die beiden. Und sie möchten zeigen, dass es viele verschiedene Wege gibt, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Denn viele Gäste üben ebenso wie Christiane und Katharina Martini gleich mehrere künstlerische Tätigkeiten aus, zum Teil sind sie sehr außergewöhnliche Wege gegangen. „Sie erzählen davon sehr inspirierend und schenken den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel Motivation, an ihrem Traum festzuhalten, ihren eigenen Weg zu finden und loszugehen“, versprechen beide.

Austausch und Vernetzung

Zu Gast war bislang beispielsweise Hera Lind, die nicht nur Bestsellerautorin, sondern auch Sängerin ist. Gespräche gab es unter anderem mit Marina Piccinini (internationale Solo-Flötistin), Amadeus Templeton (Mitgründer der Kulturinitiative Tonali und der Zeitung Concerti), Florian Graf (bildender Künstler), Peter Lukas Graf (Flötist und Dirigent) oder Tim Frühling (Moderator und Autor). Das ist nur eine Auswahl. „Es ist wunderbar, uns mit Menschen, die Musik, Kunst und Bücher mögen, auszutauschen und zu vernetzen und verschiedenste Kunst- und Kulturformen zusammenzubringen“, betonen die Martinis. Nach dem Gespräch mit Leon Eisenbach, Filmkomponist aus Langen, erhielt dieser ein Angebot für einen neuen Auftrag.

Das nächste Gespräch gibt es mit dem internationalen Pop-Art-Künstler Michel Friess. „Katharina hat ihn in Hamburg kennengelernt und hatte das große Glück, ihn für unseren Artist Lounge Podcast zu gewinnen“, erzählt Christiane Martini. Weitere Gäste werden unter anderem Armin Müller Stahl und der New Yorker Pop Art Künstler Charles Fazzino sein. Wer Anregungen und Ideen zu dem Format hat, kann sich unter info@katharina-martini.de melden. Eine Vision der beiden ist, mit der Artist Lounge auf Tournee zu gehen und an den Abenden für einen künstlerischen Austausch zu sorgen. Doch so weit ist es noch nicht.

Gemeinsames Schreiben

Dagegen hat das gemeinsame Bücherschreiben, das neben ihrer Konzert- und Unterrichtstätigkeit erfolgt, weitere Früchte getragen. Nach dem Roman „Sommerzauber in Venedig“ im vergangenen Jahr ist nun „Das Glücksbuch“ mit dem Untertitel „Die Magie meines Lebens“ im Verlag Smart und Nett erschienen. Normalerweise gibt es ja das gängige Bild, dass Autoren alleine im stillen Kämmerlein tätig sind. Die Martinis setzen dagegen auf einen produktiven Austausch: „Wir sind nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch beste Freundinnen. Wir kennen unsere gegenseitigen Stärken und ergänzen uns.“ Bei den Spaziergängen mit dem Hund in Sprendlingen und der Natur entstehen Ideen, die dann umgesetzt werden. „Das ist unglaublich fruchtbar.“ Es kann aber auch sein, dass Katharina von unterwegs Texte schickt, wenn sie bei einem Meisterkurs ist.

„Das Leben ist ein Geschenk, du musst es nur auspacken!“, heißt es zu dem „Glücksbuch“. Blumen, Tierbegegnungen und Wetterphänomene begleiten die Abenteuer der Figuren und ermöglichen ganz neue Erfahrungen. Jede Geschichte lädt zu einem Perspektivwechsel ein. An den Kapitelenden finden sich Fragen zu Glücksmomenten. „Das Buch ist ein Erlebnis für alle Sinne, es gibt viel zu entdecken“, versprechen die Autorinnen. So kann per QR-Code die entsprechende Musik abgerufen werden. Hinzu kommen leckere Rezepte und eine entspannende Meditation.

Veranstaltungsreihe

Passend zum Glücksbuch wird es Veranstaltungen unter anderem in München, Hannover, Frankfurt, Bad Homburg und im Januar 2024 auch in Dreieich geben. Dabei werden die Autorinnen vorlesen und zu Reflexionen über das Glück anregen. Dazu erklingt Musik.

Wer sich mit beiden über Kreativität und Schreiben austauschen sowie Anregungen für ein eigenes Projekt bekommen möchte, der ist eingeladen zum Schreibabend „Schreib mal wieder“ im Café Goldstück in der Hauptstraße 33. Termine sind am Donnerstag, 25. Mai, oder Montag, 22. Juni, um 18.30 Uhr. Anmeldung unter info@writers-concept.de oder direkt im Café bei Judith Schormann.

Das nächste gemeinsame Projekt steht bereits an: Musikalisch werden die Künstlerinnen ein CD-Album mit barocken Werken von Telemann für Block- und Traversflöte einspielen.

Ganz neu ist „Das Glücksbuch“ der Martinis. © -