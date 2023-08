Getreidepreise im Keller, kleinere Äcker, härtere Regeln: Die Landwirtschaft kommt an ihre Grenzen

Von: Nicole Jost

Teilen

Gerade ist viel zu tun in der Landwirtschaft: Horst (im Traktor) und Christian Sehring sind damit beschäftigt die Götzenhainer Äcker umzupflügen und für die neue Aussaat vorzubereiten. © s

Dreieichs Landwirte haben mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Nicht nur das Wetter macht ihnen derzeit das Leben schwer.

Dreieich – Sie dreschen das Getreide für unser Brot, melken die Kühe für Käse und Milch, halten Schweine fürs Schnitzel und Hühner fürs Frühstücksei und das von Montag bis Sonntag und sind weit entfernt von einer 40 Stunden Woche. Ohne Landwirte geht nichts. Bauern im Ballungsgebieten müssen sich dazu besonderen Herausforderungen stellen und dann kommt noch der verrückte Sommer on top, in dem auf wochenlanger Hitze im Juni pünktlich zum Start der Ferien eine Regenperiode folgt, die sich ewig anfühlt.

„Landwirte bei uns in der Stadt können vom Ackerbau alleine nicht leben“, sagt Ortslandwirt für Dreieichenhain Jörg Gerhardt. So hat nahezu jeder landwirtschaftliche Betrieb eine Nische für sich gefunden. Bei Gerhardt auf dem Christinenhof sind es zu den rund 40 Hektar Land Fremdenzimmer und Pensionspferdehaltung, sein Kollege Horst Sehring aus Götzenhain hat die gleiche Fläche Acker, dazu 40 Schweine mit eigener Schlachterei und mit dem Hofladen eine gut funktionierenden Direktvertrieb. Jörg Lenhardt, ebenfalls in Götzenhain hat zu seinen Milchkühen und Ackerbau das Bauerhof-Eis und ein großes Veranstaltungsprogramm auf dem Hof, wo sich besonders an den Wochenenden das Rhein-Main-Gebiet tummelt.

Friedhelm Jost in Offenthal hat zu 40 Hektar Land auch Pensionspferdehaltung für rund 30 Pferde, ebenso wie Volker Kuch aus Sprendlingen der 50 Hektar bewirtschaftet und dazu 45 Pferde hält. Die Familie Mirbach in Offenthal betreibt den größten Hof in der Stadt Dreieich mit rund 150 Kühen und Ackerflächen von rund 100 Hektar.

Besuch auf der Pferdekoppel: Friedhelm und Inja Jost schauen täglich nach den Vierbeinern auf der Wiese. © Jost, Nicole

Preise im Keller: Getreideverkauf rechnet sich kaum noch

Die aktuelle Erntezeit mit den Wettereskapaden der vergangenen Monate ist durchwachsen. „Für das Heu war die lange Trockenperiode natürlich gut“, sagt Friedhelm Jost vom Berghof in Offenthal, „auch wenn es mit etwas mehr Wasser natürlich ergiebiger gewesen wäre.“ Für den Mähdrescher und das Getreide mussten die Landwirte in diesem Jahr ein besonders gutes Zeitgefühl beweisen: „Für die Kornbildung wäre etwas mehr Regen gut gewesen, aber viele von uns hatten Glück und haben das Getreide noch rechtzeitig reinbekommen. Damit war der Hektarertrag eher schwach, aber von guter Qualität. Auch das Stroh war für uns Pferde-Landwirte gut“, bilanziert Jörg Gerhardt vom Christinenhof.

Wer in die Regenperiode geraten ist, muss Abstriche machen und kann das Getreide nur an die Futtermittelindustrie oder gar an die Biogasanlagen verkaufen - für deutlich weniger Geld. Dabei sind die Getreidepreise ohnehin im Keller: „Ich hatte einen Kontrakt geschlossen für 22 Euro pro 100 Kilo für ein Gesamtvolumen von 40 Tonnen. Ich hatte aber ein paar Tonnen mehr, die musste ich jetzt aktuell für 14 Euro verkaufen. Das rechnet sich dann gar nicht mehr“, erläutert Jörg Gerhardt. „Das sind Preise, da müssen wir fast noch Geld mitbringen“, sagt auch Horst Sehring.

Denn die Kosten für Diesel und Maschinen sind immens hoch. „Das klappt überhaupt nur, weil wir Maschinen in einem Verbund in Dreieich austauschen. Da ist die Zusammenarbeit untereinander super“, so Horst Sehring weiter. Im Herzen sind sie aber eben doch Landwirte: „Ich könnte auch Photovoltaikanlagen auf den Acker bauen. Dann muss ich keinen Finger mehr krumm machen und es gibt gutes Geld. Aber dann haben wir kein Getreide mehr, das kann ja auch niemand wollen“, sagt Jörg Gerhardt.

Rindviecher im Laufstall: Bei Mirbachs in Offenthal sind rund 150 Kühe zu Hause. © Jost, Nicole

Immer weniger landwirtschaftliche Flächen in Hessen

Der Landverlust in den vergangenen Jahre ist ein weiteres Problem, mit dem die Landwirte zu kämpfen haben. Die Umgehungsstraßen in Offenthal und Götzenhain haben etliche Hektar gekostet, auch das Neubaugebiet Albert-Schweitzer Straße. Hinzu kommt, dass an den Rändern von Baugebieten keine konventionelle Landwirtschaft betrieben werden darf und es überhaupt sehr viele Regeln für Landwirte gibt, an die sie sich halten müssen.

„Wenn die Wiesen nicht mehr bearbeitet werden dürfen, bilden sich Unkräuter. Besonders die giftigen Kreuz-Kräuter sind ein Thema. Damit kann man sie als Heuwiesen nicht mehr nutzen“, erläutert Gerhardt. Etliche Wiesen werden aus dem Grund gar nicht mehr bearbeitet. Dabei ist gutes Land rar: „Siedlungsflächen, Verkehrsflächen, sogar Waldflächen nehmen in Hessen zu. Auf Kosten der landwirtschaftlichen Flächen“, kritisiert Volker Kuch vom Bornwaldhof in Sprendlingen.

Regeln in der Landwirtschaft machen die Arbeit nicht leichter

Dafür werden die Reglementierungen stärker: Die Landwirte wissen, wann sie was anpflanzen dürfen, in welcher Fruchtfolge und was, mit welchem Stoff gedüngt werden darf. Die Arbeit auf den Traktoren wird engmaschig kontrolliert: Mit Sattelitenflügen über die Äcker im Fünf-Tages-Rhythmus. Nicht alle Regeln machen dabei für die Bauern Sinn: „Ich darf zum Beispiel keinen organischen Dünger mehr in der Frostperiode, während der mein Fahrzeug Halt auf dem gefrorenen Boden hätte, auf die Felder aufbringen. Später fahre ich mir aber den ganzen Acker kaputt“, muss Friedhelm Jost bei unverständlichen Regeln mit dem Kopf schütteln.

Immer größer wird dazu der Aufwand im Büro, um von den EU-Förderungen zu profitieren und das Geschäft irgendwie profitabel zu machen. „Ich habe mehrere Tage für den Agrarantrag gebraucht. Gerade bei unserer Handtuchwirtschaft, den kleinteiligen Ackerflächen, die wir hier ja haben, die alle aufgeführt werden müssen. Da macht das gar keinen Spaß“, sagt Friedhelm Jost. (Nicole Jost)