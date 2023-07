Brutaler Angriff am Parkschwimmbad Sprendlingen - Maskierte Täter schlagen 18-Jährigen zusammen

Duo verbreitet Angst und Schrecken

Am Parkschwimmbad Sprendlingen wird ein 18-Jähriger von zwei maskierten Tätern angegriffen. Die Betriebsleiterin des Bades lässt vorsichtshalber das Rolltor herunter.

Dreieich - Zwei vermummte Gestalten haben am Mittwochnachmittag vor dem Sprendlinger Parkschwimmbad Angst und Schrecken verbreitet. Das Duo attackierte mit großer Brutalität einen 18-Jährigen aus Dreieich, schlug ihm mit den Fäusten ins Gesicht und setzte Pfefferspray ein. Um ihn zur Herausgabe seines Geldes zu zwingen, sollen ihn die Täter auch mit einem Messer bedroht haben.

Dalila Kahl, Betriebsleiterin der Dreieicher Bäder, war gegen 14.30 Uhr von der Mitarbeiterin an der Kasse darüber informiert worden, dass zwei vermummte Männer in Richtung Eingang laufen. „Ich habe dann aus Sicherheitsgründen das Rolltor runtergelassen“, berichtet Kahl. Mehrere Personen, die vor dem Bad standen, ließ sie durch den Notausgang an der Seite herein. „Ich habe vorsichtshalber auch erst mal niemanden mehr rausgelassen“, so Kahl weiter.

Attacke am Parkschwimmbad Sprendlingen: Täter verschwinden ohne Beute

Derweil verständigte die Kassiererin die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Die beiden Täter waren da schon verschwunden – ohne Beute. Das leicht verletzte Opfer lehnte eine Behandlung durch die Besatzung des Rettungswagens ab und zeigte sich nach Angaben der Polizei „ziemlich unkooperativ“.

Ein Täter soll etwa 20 Jahre alt sein. Er hat dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln sowie ein schwarzes Tuch – vermutlich mit einem Totenkopfmotiv – über Mund und Nase. Der Komplize soll etwas jünger sein, hat ebenfalls dunkelblonde Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf. Zeugen werden gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden. (Frank Mahn)

