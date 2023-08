Anwohner geschockt: Unfall-Serie in Dreieich reißt nicht ab

Von: Frank Mahn

Teilen

In Dreieich stirbt erneut ein Mann bei einem Verkehrsunfall. Damit reißt die Unfall-Serie in der hessischen Kleinstadt nicht ab.

Dreieich – Zuletzt war Anfang Juli ein Motorradfahrer auf der Umgehungsstraße (B 486) im Landkreis Offenbach gestorben. Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, kommt nur einen Steinwurf entfernt auf der Landesstraße 3317 zwischen Messel und Dreieich-Offenthal ein 47-jähriger Autofahrer aus Dietzenbach von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlägt sich mehrfach und bleibt erst nach rund 200 Metern auf dem Dach liegen.

Erneuter Todesfall bei Unfall-Serie in Dreieich: Fahrer war alkoholisiert

Der 41-jährige Beifahrer aus Heusenstamm wird aus dem Fahrzeug geschleudert und erliegt trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Den Fahrer befreien beherzte Ersthelfer aus dem Auto. Er überlebt den tödlichen Unfall alkoholisiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sind gleich zwei Faktoren ausschlaggebend für den Unfall: Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit.

Bei einem Unfall zwischen Messel und Dreieich verunglückte ein Mann am Sonntag (13. August) tödlich. © ALEXANDER KEUTZ

Feuerwehr findet bei Unfall in Dreieich demoliertes Auto vor

Es ist 23.58 Uhr, als die Feuerwehr alarmiert wird. Die Einsatzkräfte finden einen völlig demolierten Pkw vor, im Feld und auf der Fahrbahn liegen weit verstreut Trümmerteile. Ein Anwohner, dessen Frau und Tochter den Knall gehört haben, ist noch kurz vor der Feuerwehr an der Unfallstelle. „Ich habe schon geschlafen, meine Tochter hat mich geweckt und mit ihr bin ich dann auch raus“, erzählt der Offenthaler. Zunächst halten Vater und Tochter die ersten zwei Autos zur Absicherung an und kümmern sich um den Mann, der aus dem Auto geschleudert worden ist.

Und sie sehen im Unfallwagen nach. „Auch wenn das auf dem Dach liegende Auto schlimm aussah, war die Fahrgastzelle noch in Takt, sodass sich die Tür öffnen ließ“, schildert der Ersthelfer. Um den darin sitzenden Mann zu befreien, muss er erst noch Schere und Messer aus dem Haus holen. Der Verletzte kann auch sagen, dass außer ihm nur eine weitere Person im Auto gesessen hat. Als Feuerwehr und Polizei eintreffen, ziehen sich die Ersthelfer zurück. Das Leben des 41-Jährigen ist nicht mehr zu retten, obwohl Feuerwehr und Rettungsdienst alles tun, um den Mann zu reanimieren.

„Ich habe erst später erfahren, dass bei dem Unfall jemand ums Leben gekommen ist“, berichtet der Anwohner. Die Polizei habe angerufen und ihm und seiner Tochter Unterstützung durch das Kriseninterventionsteam angeboten. Der Offenthaler Anwohner hält die Landstraße für gefährlich, insbesondere wegen der Kurve und der leichten Anhöhe. „Es ist nicht der erste Tote auf diesem Streckenabschnitt.“ Der Unfall am Sonntag ereignet sich in eben jener Kurve, nahe der Kreuzung mit der B 486 in Höhe der Aussiedlerhöfe. Der Fahrer, laut Hessischem Rundfunk hat er 1,6 Promille Alkohol im Blut, und sein Beifahrer sind Richtung Offenthal unterwegs gewesen.

Nach Todesfall: Unfall-Gefahr durch Straße in Dreieich war bekannt

Unabhängig von diesem Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich der Offenthaler, als die Straße vor wenigen Wochen zur Umleitungsstrecke nach Urberach wurde, an Hessen Mobil gewandt. „Ich habe Sorge um die vielen kreuzenden Fußgänger und Radfahrer, die dort unterwegs sind.“ Er hat auch erfahren, warum es seit der Fahrbahnsanierung keinen Mittelstreifen mehr gibt. Nach Aussage eines Mitarbeiters ist die Straße zu schmal, was verwundert, denn über Jahrzehnte gab es einen Mittelstreifen. Für Feuerwehr und Polizei wird es eine lange Nacht.

Die Wehr leuchtet die etwa 200 Meter lange Unfallstelle für den Sachverständigen aus. Zudem unterstützt sie den Gutachter mit einer Drohnenkamera, fertigt Übersichtsbilder an. Die Vollsperrung der L 3317 dauert rund sieben Stunden, erst gegen 7 Uhr kann die Polizei die Straße wieder freigeben. (Frank Mahn)