Auto angezündet? Kripo geht von Brandstiftung aus

Dreieich - Das Auto des Dreieicher AfD-Politikers Maximilian Müger ist offenbar angezündet worden. Wie die Offenbacher Kripo gestern mitteilte, gehen die Brandursachenermittler inzwischen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Wie berichtet, war der silberne Opel in der Nacht zum Montag gegen 3. 30 Uhr an der Sprendlinger Immanuel-Kant-Straße, vor Mügers Haus, in Flammen aufgegangen. Der AfD-Landesvorstand hatte bereits am Montag von einem Brandanschlag gesprochen. Maximilian Müger ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Dreieicher Stadtparlament und seit Kurzem Beisitzer im Landesvorstand der Partei. (fm)