Autoleichen sind in Dreieich ein Ärgernis

Dreieich – Weniger Autofahrer sind zu schnell unterwegs, aber viele der Raser überschreiten das Tempolimit gewaltig – das geht aus der Statistik der Verkehrsüberwachung für das Jahr 2018 hervor. Von Julia Radgen

268 Geschwindigkeitsmessungen haben die Mitarbeiter von Karin Eisenhauer, Leiterin des Fachbereichs Bürger und Ordnung, vorgenommen. Aus Personalgründen sind das 55 weniger als im Vorjahr, die Zahlen lassen sich dennoch vergleichen, sagt sie. „Denn wir berechnen die Summe der Verwarnungen und Bußgelder im Verhältnis zu den erfassten Fahrzeugen“, erklärt Eisenhauer. Die Zahl ist von 5,5 Prozent (2017) auf 4,7 Prozent gesunken.

Insgesamt hat die Verwaltung im vergangenen Jahr 239 680 (2017: 291. 963) Fahrzeuge erfasst, von denen wegen der Messergebnisse in 10 .756 (2017: 15 281) Fällen eine Verwarnung erteilt wurde. Entsprechend seltener, nämlich in 582 (2017: 811) Fällen, leitete die Stadt eine Ordnungswidrigkeit wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung – also mindestens 21 Stundenkilometer schneller als erlaubt – an das Regierungspräsidium in Kassel weiter. 40 Autofahrer mussten für einige Zeit ihren Führerschein abgeben, das sind im Verhältnis zum Vorjahr etwas mehr.

Trauriger Spitzenreiter unter den Rasern außerorts ist ein Autofahrer, der entlang der L 3117 (Sprendlingen, Höhe Müllerwiese) mit 133 Stundenkilometern erwischt wurde, hier waren 60 erlaubt. Innerorts schoß ein Fahrer An der Trift in Dreieichenhain den Vogel ab: Er war mit 95 Sachen fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Am häufigsten hat es im vergangenen Jahr an den Ampeln in der Darmstädter Straße, Höhe Vogtei (98 Mal), in der Hainer Chaussee an der Feuerwehr (49 Mal) und am Mühlweg (43 Mal) geblitzt. „Wir hoffen jedoch, dass wir mit Aufstellung der ‘Starenkästen’ an den sechs Ampelanlagen eine abschreckende Wirkung erzielen, so dass insbesondere Kinder auf dem Weg zu Kita und Schule noch wirkungsvoller im Straßenverkehr geschützt werden“, sagt Eisenhauer.

Stark gestiegen sei 2018 die Zahl der Rotlichtverstöße – mit 466 Fällen sind es 105 mehr als im Vorjahr. Dafür ist immer ein Bußgeld fällig. Wer die Ampel überfährt, wenn sie länger als eine Sekunde rot zeigt, muss sogar seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Das traf 72 Autofahrer (2017: 63). 9 614 Mal registrierte die Ordnungspolizei Parkvergehen, das sind rund 1 000 Fälle weniger als 2017 (10 .647).

Ein zunehmendes Problem sind abgemeldete Autos, die im Stadtgebiet herumstehen: Die Anzahl der nicht zugelassenen Fahrzeuge lag 2018 bei 136, im Vorjahr waren es 93. „Das sind Fahrzeuge ohne Nummernschild, die einfach abgestellt werden – wohl weil ihren Besitzern die Entsorgung zu teuer ist“, sagt Eisenhauer. Oft melden Bürger der Verwaltung diese Autos, weil sie die Straßen verstopfen. Dafür wird natürlich ein Bußgeld fällig. In vielen Fällen gelinge es der Verwaltung aber nicht, die Halter zu ermitteln. Dann bleibt die Stadt auf den Entsorgungskosten sitzen. Eisenhauer nennt als weiteres Problem im Zusammenhang mit den „Autoleichen“ den erloschenen Versicherungsschutz: Wenn sie einen Schaden verursachen, beispielsweise weil Flüssigkeit ausläuft, ist niemand haftbar zu machen.

Gute Nachrichten gibt es aus den Tempo-30-Zonen: Hier verzeichnet die Stadt weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen. „Wir kontrollieren die 30er-Zonen verstärkt, hier bekommen wir auch die meisten Beschwerden von Bürgern“, sagt die Fachbereichsleiterin. Das scheint zu fruchten, denn Eisenhauer kann einen stetigen Rückgang von Temposündern vermelden. Vor zehn Jahren fuhren noch 17,13 Prozent aller erfassten Autofahrer in der 30er-Zone zu schnell. Seit 2011 hat sich die Zahl meist unter zehn Prozent eingependelt; 2018 waren es sogar nur acht Prozent. Das bestätigt für Bürgermeister Martin Burlon das Vorhaben: „Wir versuchen, den Verkehr so kinderverträglich wie möglich zu gestalten. Dazu gehören 30er-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche.“