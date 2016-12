Zwei Verletzte bei Autounfall auf Darmstädter Straße

20.000 Euro Schaden

Dreieich - Zwei Autofahrerinnen sind am frühen Dienstagabend bei einem Unfall auf der Darmstädter Straße (ehemalige B 3) verletzt worden. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kollision ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin, die aus Richtung Sprendlingen nach Langen unterwegs war, wollte an der Ampel nach links in die Straße An der Trift abbiegen. Dabei stimmte das Timing nicht, die Frau schätzte offenbar die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Seats falsch ein – die Autos stießen zusammen. Während die junge Fabia-Lenkerin aus Dreieich eine Prellung an der Hand erlitt, wurde die 40 Jahre alte Seat-Fahrerin aus Neu-Isenburg in die naheliegende Asklepios Klinik gebracht; sie wurde vermutlich an der Wirbelsäule verletzt.

Den Schaden an den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, beziffert die Polizei auf 20.000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Straße. (fm)

Bilder: Fünf Verletzte bei Unfall in Messel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa