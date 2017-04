B486-Ausbau: Das Schlimmste ist überstanden

Der schwarze Pfeil deutet auf den Teil der B 486 zwischen Offenthal und Langen, der drei Wochen lang saniert wurde. Die Sperrung wird am Samstag aufgehoben. Was folgt, ist die Sperrung des Abschnitts zwischen Südlicher Ringstraße und Koberstädter Straße, die zwei Wochen dauern soll.

Dreieich - Die durch diverse Großbaustellen genervten Autofahrer in der Region können ab Montag ein bisschen aufatmen. Der erste Sanierungsabschnitt auf der B 486 zwischen Offenthal und Langen geht in die zweite Etappe. Von Frank Mahn

Dem Verkehr, vor allem dem morgendlichen aus Richtung Osten, bleibt dann mit der Koberstädter Straße eine zusätzliche Ausweichmöglichkeit. Derweil sorgte die Bahnschranke zwischen Götzenhain und Dreieichenhain erneut für Behinderungen. Sie war mal wieder defekt. Wenn die motorisierten Pendler sich am Montag auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz machen, dürfte sich die Situation entspannter darstellen als in den vergangenen drei Wochen, weil der Verkehr sich besser verteilen kann. Wer aus Richtung Osten kommt, ist dann nicht mehr allein auf die Philippseicher Straße oder die Umleitung über Dietzenbach angewiesen, sondern kann über das frisch sanierte Teilstück der B 486 nach rechts in die Koberstädter Straße und weiter nach Dreieichenhain fahren. Diese Verkehrsbeziehung funktioniert auch in umgekehrter Richtung, eine mobile Ampelanlage steuert den Verkehr.

Die Regelung, auf die sich Hessen Mobil und Stadt geeinigt haben, wird in Götzenhain Anwohner von Philippseicher und Langener Straße entlasten. Sie haben seit der Sperrung der Bundesstraße Anfang des Monats allmorgendlich und allabendlich den Verkehrsinfarkt vor ihrer Haustür erlebt. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in Dreieichenhain entwickelt. Dort ist der Leidensdruck aktuell auch ziemlich hoch. Ob Anwohner oder Pendler, für alle gilt: Sie müssen noch zwei Wochen durchhalten. Wenn die eine Sperrung Vergangenheit ist, kommt die nächste. Am Montag beginnt auf der B 486 die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen der Südlichen Ringstraße in Langen und der Koberstädter Straße. Die Arbeiten sollen bis zum 5. Mai erledigt sein. Dann ist auf der Bundesstraße erst mal Ruhe, bis es Anfang Juli in Langen weitergeht. Auch hier sind laut Hessen Mobil bis Mitte September mehrere Vollsperrungen notwendig.

Alles zum B486-Ausbau lesen Sie auf unserer Themenseite

In diesen Zeitplan eingebettet ist noch die Erneuerung des Asphalts auf der A 661 zwischen den Anschlussstellen Langen und Dreieich ab 8. Mai, wobei die Vorbereitungen früher beginnen. Mit Behinderungen rechnet Hessen Mobil nicht, weil während der mehrwöchigen Bauzeit durchgehend zwei Fahrstreifen in jeder Richtung zur Verfügung stehen.

Zu erneuten Behinderungen kam es gestern hingegen auf der Strecke der Dreieichbahn und in der Folge für den Autoverkehr zwischen Götzenhain und Dreieichenhain. Wieder hatte die Schranke am Bahnübergang Geißberg den Geist aufgegeben, sie ging nicht mehr runter. Und das seit Mittwoch kurz vor Mitternacht. Die Lokführer rollten in Schrittgeschwindigkeit und höllisch laut hupend über die Straße, teilweise griff auch die Polizei ein und stoppte die Autos. Gegen 10.30 Uhr, so ein Sprecher der Bahn, sei die technische Störung behoben gewesen.