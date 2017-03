B486: Erster Abschnitt in zwei Teilen

Dreieich - Da hat es offenbar in der Kommunikation gehapert. Die erste Etappe zur Sanierung der Bundesstraße 486 zwischen Offenthal und Langen wird nicht – wie am Dienstag berichtet – in einem Rutsch durchgezogen.

„Der erste Bauabschnitt wird wie von Anfang an kommuniziert in zwei Bauphasen durchgeführt“, stellte Hessen Mobil gestern klar. Diese Vorgehensweise sei im Vorfeld mit allen Beteiligten, also auch mit den betroffenen Kommunen, abgestimmt worden, betont die Straßenverkehrsbehörde des Landes. Das bedeutet: Am Montag, 3. April, wird der Bereich zwischen Philippseicher und Koberstädter Straße gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 22. April dauern, die Koberstädter Straße bleibt offen. Die Sperrung des zweiten Teils zwischen Südlicher Ringstraße und Koberstädter Straße erfolgt am 22. April. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen bis zum 5. Mai abgeschlossen sein. (fm)

