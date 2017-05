Autofahrer können aufatmen: B486 wird freigegeben

Dreieich/Langen - Die Autofahrer können aufatmen – zumindest vorerst. Der zweite Sanierungsabschnitt der B486 zwischen Offenthal und Langen ist weitgehend fertiggestellt.

Das gesperrte Teilstück zwischen der Südlichen Ringstraße und der Koberstädter Straße wird im Laufe des heutigen Freitags wieder freigegeben, heißt es bei Hessen Mobil. Bis zum Abend soll die Straße wieder frei befahrbar sein. Allerdings konnten wegen der nassen Witterung in den vergangenen Tagen die Markierungen nicht aufgebracht werden. Das soll nach Angaben von Hessen Mobil in der kommenden Woche nachgeholt werden. Dabei kann es zu Behinderungen kommen. Anfang Juli soll es dann mit der Sanierung der B486 in Langen weitergehen. Auch da sind weitere Vollsperrungen notwendig. (hok)