B486: Querungshilfe und Ampel im Gespräch

Dreieich - Die SPD-Fraktion scheiterte bei der Stadtverordnetensitzung mit dem Versuch, einen Dringlichkeitsantrag zur B 486 auf die Tagesordnung zu bekommen. Die Fraktionen von CDU, FWG, Linken und AfD sahen eine Dringlichkeit nicht gegeben.

Die SPD wollte – wie berichtet – erreichen, dass die Sanierung eines Teilstücks zwischen Langen und Dreieich damit verbunden wird, eine seit Langem geforderte Querungshilfe in Höhe des Wetterturms und eine Ampel an der Einmündung der Koberstädter Straße zu installieren. Der Antrag wird nun in der nächsten Sitzungsrunde diskutiert.

Der CDU-Fraktionschef und Landtagsabgeordnete Hartmut Honka bekam bei Hessen Mobil die Auskunft, dass beide Forderungen völlig unabhängig von der Sanierung der Fahrbahndecke zu sehen seien. Das habe aber nichts damit zu tun, dass die Überlegungen zu einer Querungshilfe und einer Ampel gestoppt würden.

Zu der Führung der Radler und Fußgänger in dem Bereich arbeiteten die Straßenverkehrsbehörde des Kreises, die Städte Dreieich und Langen sowie Hessen Mobil seit einiger Zeit an einer Lösung. Hessen Mobil sei dabei nicht allein verantwortlich. Eine Ampel müsste in einem ersten Schritt von der Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden. Dafür sollten auch die Mittel zur Verfügung stehen. Erste Schritte wie eine Verkehrszählung wurden nach Angaben von Hessen Mobil bereits veranlasst. Genaue Zeit- und Kostenangaben könnten im Moment nicht gemacht werden. Zudem müsse der gesamte Bereich betrachtet werden, da es einen Zusammenhang zwischen einer Querungshilfe am Wetterturm sowie einer Ampel an der K172 gebe.

Rainer Jakobi (SPD) kann nicht nachvollziehen, warum es keinen Zusammenhang zur Sanierung gebe. Es sei doch wenig sinnvoll, die Straße wegen des Baus einer Querungshilfe noch einmal zu sperren. (hok)

Archivbilder: