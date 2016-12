Dreieichbahn: DB wertet Lage als zumutbar

Bahn-Konzern sieht keinen Anlass, die Gleise besser abzuschirmen

Dreieich - Der Zaun an den Gleisen der Dreieichbahn ist nicht überall intakt. Nachdem Erster Stadtrat Martin Burlon deshalb die Bahn Netz AG als Betreiberin der Gleisstrecke in die Pflicht genommen hat, rückt ein Bahnsprecher die Verhältnisse aus Sicht des Deutsche-Bahn-Konzerns zurecht.

Konkret geht es um den lückenhaften Zaun am Fuß- und Radweg, der von der Haltestelle Weibelfeld unter der Autobahnbrücke hindurch in Richtung Weibelfeldschule (Rückseite) führt, und um eine niedergetrampelte Barriere an der Gleisstraße. Vorweg schickt die DB-Pressestelle, dass die Absicherung der Gleise in beiden Bereichen im Juni bei einem gemeinsamen Ortstermin zwischen der DB Netz AG und dem Dreieicher Ordnungsamt eingehend besprochen worden sei. An erster Stelle gilt nach den Worten des Bahnsprechers, dass die Einfriedung des Bahngeländes nach der Eisenbahn-Betriebsordnung (EBO) generell nicht vorgesehen und zudem auch unzumutbar für den Anlagenbetreiber ist.

Eine Verpflichtung zur Einfriedung könne nur bei einer besonderen Gefahrenlage im Einzelfall bestehen – zum Beispiel bei Bahnübergängen, wenn verhindert werden solle, dass geschlossene Schranken umgangen werden. „Eine solche oder ähnliche Gefahrenlage liegt nach unserer Ansicht bei der Dreieichbahn im Bereich Weibelfeld und Dreieichenhain aktuell nicht vor“, heißt es. Daher werde die DB Netz AG nach dem momentanen Sachstand keine Maßnahmen zur Einfriedung der Bahnanlagen im betreffenden Stadtgebiet veranlassen. Vom Gegenteil würden sich die Verantwortlichen der Bahn nur überzeugen lassen, wenn „konkrete Vorkommnisse und Häufungen unzulässiger Gleisüberschreitungen oder unzulässigen Betretens von Bahnanlagen in der Vergangenheit präzise benannt werden können“. Bisher lägen solche Meldungen für das Stadtgebiet Dreieich nicht vor.

Der Stellungnahme zum konkreten Sachverhalt in Dreieich lässt die Pressestelle noch allgemeine Worte folgen: Demnach sei das unbefugte Betreten von Bahnanlagen gemäß EBO untersagt und werde als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Dies sei rechtlich so geregelt und allgemein bekannt. „Zwar stellen Bahnanlagen und ihr Betrieb eine Gefahrenlage, insbesondere für Kinder und schutzbedürftige Personen dar, ein vollständiger Anspruch auf Schutz vor diesen Gefahrenquellen besteht indes auch für Kinder und Jugendliche nicht“, skizziert der Bahnsprecher. Es könne daher nicht verlangt werden, eine in diesem Fall eingleisige Nebenbahn mit mäßigem Schienenverkehr gegen unbefugtes Betreten abzugrenzen. „In diesem Sinne kann genauso wenig verlangt werden, eine stark befahrene Straße vom Bürgersteig aus durch einen Zaun abzugrenzen, weil das Risiko besteht, dass spielende Kinder ohne Rücksicht auf den Verkehr in den Straßenbereich gelangen und Gefahr laufen, überfahren zu werden.“ (cor)

