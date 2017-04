Bahn-Panne krönt Chaos-Woche

Dreieich - Auch das noch: Als ob es auf den Straßen in Götzenhain und Dreieichenhain durch die Sperrung der B 486nicht schon zu genügend Problemen kommt, fiel gestern Morgen auch noch die Bahnschranke zwischen beiden Stadtteilen für mehrere Stunden aus. Von Frank Mahn

Mitarbeiter der Bahn regelten den Verkehr, die Züge passierten den Übergang im Schritttempo. Bereits am Donnerstagabend hatte die Schranke am Geißberg den Geist aufgegeben, sie ging nicht runter. Da wohl nur für kurze Zeit. Lang genug aber, dass es zu einigen gefährlichen Situationen kam. Obwohl die Lokführer in solchen Fällen angehalten sind, sich im Schritttempo an den Übergang ranzutasten. Am Freitagmorgen dauerte die technische Störung hingegen mehrere Stunden – ab zirka 4.30 Uhr zeigte die Ampel Dauerrot, während die Schranke streikte. Ein Notfallmanager der Bahn und weitere Mitarbeiter stoppten die Autos, wenn sich ein Zug der Dreieichbahn näherte. Derweil bemühten sich Techniker, den Schaden zu beheben. Ab 11 Uhr, so eine Sprecherin der Bahn, sei der Betrieb wieder ordnungsgemäß gelaufen.

Vom Autoverkehr in und rund um Dreieich lässt sich das für die Woche eins nach der Sperrung der B 486 zwischen Offenthal und Langen nicht behaupten. Vor allem der Montag verdiente sich das Prädikat „katastrophal“. Zu den Hauptverkehrszeiten schlich eine Blechkarawane durch die Ortsdurchfahrten von Götzenhain und Dreieichenhain – wobei die Verärgerung der durch Lärm und Abgase belasteten Anwohner dem Frust der Autofahrer in nichts nachstand. In den folgenden Tagen lief es nicht mehr so chaotisch, wenn auch alles andere als reibungslos. Der Verkehr habe sich besser verteilt, viele seien auf die offiziellen Umleitungen ausgewichen, meint Thomas Müller. Die Idee, die Koberstädter Straße zu schließen, um Dreieichenhain zu entlasten, hat der städtische Fachbereichsleiter Bürger und Ordnung nach Gesprächen mit Hessen Mobil verworfen. „Bei der momentanen Lösung überwiegen die Vorteile.“ Das heißt: Die Straße bleibt offen. Sie wird es dann für den Verkehr aus Richtung Offenthal auch bleiben, wenn ab 22. April der Abschnitt zwischen Koberstädter und Südlicher Ringstraße an die Reihe kommt, wie Hessen Mobil gestern mitteilte.

+ Immer wieder ignorieren Lkw-Fahrer die Verbotsschilder. © zcol/fm Zu allem Überfluss verschärften ignorante Brummifahrer die Situation in Dreieichenhain. Ohne die Durchfahrtsverbotsschilder zu beachten, landeten sie in der Solmischen Weiherstraße und brachten den Verkehr zum Erliegen. Einem gelang es trotz etlicher Manöver nicht, auf die Hainer Chaussee einzubiegen. Er kam nur im Rückwärtsgang aus der 250 Meter langen Straße raus. Das Problem ist nicht neu. Deshalb hatte das Stadtparlament auf Anregung der SPD bereits 2014 einen Antrag beschlossen, der die Einführung eines Lkw-Leitsystems zum Ziel hat. Die Beschilderung soll den Schwerlastverkehr von der Kreisquerverbindung über Ostspange und Ortsumfahrung Offenthal ins Dreieichenhainer Industriegebiet und nach Langen führen. Die Ortskerne von Götzenhain und Dreieichenhain könnten dadurch wirksam vom Lkw-Verkehr entlastet werden, der dort nichts verloren hat. „Lkw-Durchfahrtsverbote bringen nur dann etwas, wenn man die Lkw auch auf die Strecken hinweist, die sie alternativ fahren können“, meint SPD-Fraktionschef Holger Dechert. Ende März hatte der Magistrat auf seine Nachfrage hin darauf verwiesen, dass die zahlreichen Baustellen auf der B 486 „es nicht sinnvoll erscheinen lassen, gerade jetzt zusätzlichen Schwerverkehr auf die B 486 zu verlagern“.

Dechert lässt aber nicht locker. Die SPD-Fraktion fordert Hessen Mobil und die Stadt auf, jetzt schon alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, damit die Beschilderung zum Abschluss der laufenden Sanierung der Bundesstraße noch in diesem Jahr umgesetzt werden kann. Der Lkw-Durchgangsverkehr müsse raus aus den Stadtteilen, die chaotischen Zustände müssten ein Ende haben.