Beeindruckende Vielfalt an Tänzen

Von: Nicole Jost

Die Entdeckung Amerikas auf der Sprendlinger Bühne: Die erste Bundesligamannschaft des TV Hausen tanzte auf dem Showtanz und Gardeturnier in der Sparte Charakter unter dem Titel „1492“ die Geschichte von Kolumbus. Fotos: Jost © -Jost

Das Sprendlinger Bürgerhaus platzt beinahe aus allen Nähten. Im Foyer trippeln die Ledersohlen der kleinen Tänzerinnen auf dem Holzboden, die sich aufwärmen, die Nebenräume dienen als Umkleiden und im Zuschauerraum haben ganze Fanblocks Platz.

Dreieich - Sobald eine Tanzgruppe die Bühne betritt, die Musik angeht, schallt ein ermunterndes „Auf geht’s!“ durch den Raum. Der Tanzsportverein Bimmbär ist am Wochenende Gastgeber eines Ranglistenturniers im Garde- und Schautanzsport.

Die Minigarde der Bimmbären ist gleich am frühen Samstagmorgen am Start des zweitägigen Turniers, bei dem an den beiden Tagen jeweils rund 1000 Aktive aus Süddeutschland die Beine fliegen lassen. Rote Lippen, falsche Wimpern und Unmengen an Glitzer werden für den wichtigen Bühnenauftritt verarbeitet. Es ist ein wichtiges Turnier, das letzte, auf dem die Gruppen und Solo-Tänzer wichtige Punkte für die Hessenmeisterschaften sammeln können.

Ganze Märchen vertanzt

Es ist beeindruckend, wie viele unterschiedliche Tänze das Team aus fünf Wertungsrichtern sieht. Da gibt es den klassischen Gardetanz, Marsch, Polka, aber auch Showtänze oder den sogenannten Charakter, bei dem ganze Märchen vertanzt werden. Alle Wertungsrichter haben ihren Blick auf insgesamt zehn Kriterien, dabei fließen Technik, Ausdruck und der Gesamteindruck in die Punktzahl ein.

Für die Minigarde der Gastgeber steht der Marsch auf dem Programm. Emily, Niuniu, Marie, Liss, Lisa, Lena und Mavie machen ihre Sache gut. Die Choreografie klappt, die Mädels zwischen sieben und zwölf Jahren haben immer ein Lächeln auf den rot geschminkten Lippen und dürfen dann jubeln, als die Wertungsnoten auf dem großen Bildschirm erscheinen: „Wir sind erst vor zwei Wochen bei dem Turnier in Neu-Isenburg in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das war unser großes Ziel für diese Saison. Heute, auf dem neuen, höheren Niveau sind wir nicht Letzter, damit ist alles prima“, sagt Sabrina Hansen. Den Job, den sie und Silvia Schütze als Betreuerinnen haben, ist nicht so leicht. Die Minigarde ist wie ein aufgeregter Haufen Flöhe. Vor dem Schautanz gehen sie zurück in die Umkleiden. Der pinke Lidschatten muss noch verteilt werden, die Haare werden neu gesteckt. Dabei läuft Musik und die kleinen Tänzerinnen schnattern aufgeregt durcheinander.

Aufwand lohnt sich

Für den TSC Bimmbär ist das Ranglistenturnier eine große Aufgabe. Weit mehr als 50 Helfer sind in Aktion. Prinzessin Alexandra, vor wenigen Wochen noch in ihrer roten Robe unterwegs, übernimmt die Betreuung der Richter, Pressewartin Cornelia Hohenstein ist für die Turnierleitung zuständig, sagt als Sprecherin die Gruppen auf der Bühne an und sorgt dafür, dass alle Regeln eingehalten werden. Die ehemalige Gardekommandeuse, die ihr Amt an ihre Tochter abgegeben hat, Elfriede Friedrich, ist einfach überall: „Die Organisation eines solchen Turniers bedeutet immens viel Aufwand. Aber das ist es immer wert, wir sehen hier tollen Sport!“

Das ist wohl wahr. Wer den Auftritt der „Schüler Charakter“-Gruppe der ersten Bundesliga vom TV Hausen sieht, kann nur ins Schwärmen kommen. Die große Gruppe tanzt die Entdeckung Amerikas mit einem aufwendigen Bühnenbild mit Schiff und Meer. Unter dem Titel „1492“ zeigen die Mädchen Hebefiguren und Sprünge in tollen Kostümen mit sehr viel Ausdruck. „Ja, Charakter ist eine schöne Sparte. Dazu braucht die Gruppe aber viele Tänzer, damit es richtig gut aussieht. Wir haben im Moment nicht genügend Mädchen. Aber wir sind ja im Aufbau“, hofft Elfriede Friedrich auf ganz viel Nachwuchs. Das Turnier ist jedenfalls eine großartige Werbung für den Tanzsport.

Ein guter Auftritt in der 2. Bundesliga: Die Minigarde der Bimmbären bei ihrem Marsch im Bürgerhaus. © -Jost