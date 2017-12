Die beinahe vergessenen Mühlen

Dreieich - Bei der Bergmühle oder der Winkelsmühle erinnert der Name noch daran – doch die meisten Mühlen entlang des Hengstbachs sind vergessen. Das will Helmut Keim ändern.

Der umtriebige Götzenhainer hat Archive gewälzt und eine Abhandlung über den Bach und seine Mühlen geschrieben. Kaum einer wisse noch Bescheid über die Mühlen, die einst entlang des Hengstbachs klapperten. „Wer dieses Wissen hat, muss es aufschreiben“, findet der 78-Jährige. Das hat Keim, der bereits das lokalhistorische Buch „Götzenhain – mein Heimatdorf“ geschrieben hat, getan. Heraus kam ein mehr als 30-seitiges Manuskript über den Hengstbach und seine Mühlen – soweit der Verfasser weiß die erste zusammenhängende Ausarbeitung zum Thema. Auszüge stellen wir in loser Folge in einer Serie vor.

„Ich bin auf viele Dinge gestoßen, die ich nicht wusste“, erklärt Keim, der in Götzenhain aufgewachsen ist und vielen als langjähriges Mitglied der Musikgruppe Mingos bekannt ist. Die Langener Zeitung hatte bis in die 50er Jahre Blätter der Heimatforschung veröffentlicht, die Keim gesammelt hat. Für das große Ganze musste er aber viele Details über die Mühlen und deren Besitzer herausfinden, hat historische Bücher akribisch durchgearbeitet. „Zwei Jahre mindestens“ habe er insgesamt in die Recherche investiert.

Zunächst erforschte er die Quelle des Hengstbaches. „Es sind viele kleine Quellen, die im Wald in Richtung Dietzenbach und auf dem Götzenhainer Wiesengrund aus dem Erdreich hervorsprudeln“, weiß Keim über den Bach, der durch die vier Stadtteile Götzenhain, Dreieichenhain, Sprendlingen und Buchschlag fließt. Das Quellgebiet befindet sich außer auf dem Wiesengrund, der zur Urzeit in Richtung Dietzenbach bewaldet war, hauptsächlich in dem Waldgebiet unterhalb des Hexenbergs, das sich von den Hunzelwiesen (Hundslochswiesen) bis zum Dietzenbacher Schwimmbad zieht. In dem entstandenen Sumpfgebiet sammelte sich das Quellwasser des Hengstbaches. Unangenehme Erfahrungen musste die deutsche Luftwaffe während des Zweiten Weltkrieges machen, die auf dem Wiesengrund im Herbst 1944 einen Feldflugplatz angelegt hatte: Wegen des sumpfigen Geländes blieben die Flugzeuge bei der Landung oft stecken und überschlugen sich – Unfälle waren an der Tagesordnung.

Viele auf dem Götzenhainer Wiesengrund entspringende Rinnsale trugen ihr Wasser dem Hengstbach zu, wie Keim herausfand. Teilweise nahmen sie es von den Rohwiesen auf, die sich damals von der Ringwaldstraße bis zum Hengstbach und vom ehemaligen Wallgraben bis zum Bahngelände zogen. Sie sind seit den Fünfziger- und Sechzigerjahren bebaut und weitgehend trockengelegt.

Um 1433 hatte man einen Woog angelegt, der möglicherweise zur Fischzucht dienen sollte. Wie Keim alten Niederschriften der Blätter „Landschaft Dreieich“ entnahm, soll sich schon vor der Römerzeit an dieser Stelle – den heutigen Tennisplätzen des TC Götzenhain – ein Bauer angesiedelt haben. Wahrscheinlich stand ein kleines Hub-Gut – an der Stelle der heutigen TC-Gaststätte – in dem früheren Gewann „Auf dem alten Hof“, in unmittelbarer Nähe zum Bach. Immer wieder stieß Keim auf diesen „Alten Hof“, über den niemand etwas Genaues wusste. Nur soviel: Das Hub-Gut soll vor oder während des 30-Jährigen Krieges zerstört worden sein. Die Reste des Gebäudes wurden abgeräumt, als der Isenburger Graf Johann Ludwig 1662 einen „Thiergarten“ anlegte.

Zwei Kaufbriefe, die ein Frankfurter Heimatforscher gefunden hatte, dokumentieren jedoch den Besitzerwechsel der benachbarten Wiesen und des Woogs von der Adelsfamilie Scharppenstein, heute Scharfensteins, an hiesige Bauern. „Anno 1484 am 7. April verkauften Craff und Brigida von Scharppenstein dem Hertten Henn zu Götzenhain ihre Wiese im Gotzenhayner Termeney hinter dem Alten Hof gelegen für 15 Goldgulden Frankfurter Währung“, heißt es in dem einen. Der zweite nennt Thys und Anne von Rensdorff als neue Besitzer von Woog und Wiese neben dem Alten Hof. Keim mutmaßt, dass den Scharppensteins das Territorium bei der Aufteilung der Erbschaft der Falkensteiner – als diese Adelslinie ausstarb – zugeteilt wurde. Das Areal fiel dann dem Tiergarten des Grafen zum Opfer. Die Bauern wurden laut Götzenhainer Schultheißenbuch für den Verlust der Grundstücke entschädigt.

Wie Keim herausfand, gab es schon vor der Teilung des Falkensteinschen Besitzes zwei Mühlen: die Holzmühle am Hayner Woog (1341) und die Theisenmühle bei Sprendlingen, eine Schenkung von Heusenstamm-Padershausen im Jahre 1276. Ab 1418 fielen sie in den Herrschaftsbereich des Grafen. Nach 1420 kamen vier dazu: die Götzenhainer Mühle, die Berg-, Kreuz- und die Winkelsmühle. (jrd)