Auflauf der Musiker für guten Zweck

Dreieich - Mit dem „Boss“ startete Leonie Jakobi in einen grandiosen Abend. Im wunderschönen Glitzerkleid, elegant in hohen Schuhen, betritt die Studentin am Sonntagabend die Bühne im Sprendlinger Bürgerhaus: Sie singt zusammen mit Anna Rubenschuh „Dancing in the Dark“ von Bruce Springsteen.

Es ist der Auftakt eines ganz besonderen Benefizkonzerts, das weder Leonie, ihre Musikerfreunde noch die Zuschauer so schnell vergessen werden. Die engagierte Dreieichenhainerin hat die besten Musiker aus Dreieich und Umgebung zusammengetrommelt, um gemeinsam „Benefit of Musik 3.0“ für die Kinderhospiz-Stiftung Bärenherz auf die Bühne zu stellen. Was die rund 500 Besucher dann erleben, war so sicher nicht zu erwarten. Auf der Bühne rockt es von Höhepunkt zu Höhepunkt – wobei so ziemlich jeder Musikgeschmack getroffen wird. „Bros on Drums“ – dahinter verstecken sich Lukas Reiss und Sandro Inguanta – bringen mit ihrer mitreißenden Trommelnummer zu „Uptown Funk“ von Bruno Mars die perfekte Stimmung in die Bude. Atemberaubend, wie die beiden Schlagzeuger ihre Schlagstöcke wirbeln lassen und dazu auch noch eine fetzige Show hinlegen – das führt zum ersten Mal zu wahren Jubelrufen im Sprendlinger Publikum.

Leonie Jakobi bringt mit ihrer Solonummer „Memory“ aus Cats wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in den Abend und trifft den Musical-Klassiker mit einer wunderschönen Stimme. Mit dem Pianisten Julian Geis kommen die Klassik-Freunde auf ihre Kosten. Der junge Mann am Flügel verzaubert mit einem selbst komponierten Stück auf ganz hohem Niveau.

So richtig zur Sache geht es mit Natascha Hermann. Die Rockerin, die Dreieich schon bei „Voice of Germany“ alle Ehre machte, beginnt noch zart mit „Ain’t no Sunshine“, bevor sie mit „Rock’nRoll“ von Led Zeppelin das Bürgerhaus erbeben lässt. Die Zuschauer bekommen sich kaum noch ein, voller Begeisterung für diese Röhre. Jakobi singt mit dem Kinderchor der Burgkirche, die Mitveranstalter war, von Unheilig „Geboren um zu leben“ und die Lateintanzformation des 1. Maintaler Tanzsportclubs sorgt für einen glamourösen Tanzauftritt.

Benefizkonzert von Leonie Jakobi in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Tanja Schmidkunz glänzt gleich mit mehreren Auftritten mit ihrer Stimme und Domi, bade!, ein Singer-Songwriter, packt die Dreieicher bei ihrer guten Laune und lässt die komplette Halle direkt mitsingen. Mit einem eigenen Song („Home“), Simon and Garfunkels „Sound of Silence“ (zusammen mit Chris Schlindwein) und zum krönenden Abschluss noch Queens Klassiker „The Show must go on“ (zusammen mit Anna Rubenschuh) singt Leonie Jakobi diesen wunderbar musikalischen Abend zu Ende.

„Ich kann es immer noch nicht glauben und konnte auch die ganze Nacht vor lauter Aufregung nicht schlafen – aber dieses Konzert hat all unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, ist Jakobi am nächsten Tag noch völlig überwältigt. Alle Getränke sowie Chips, Brötchen und Bananen waren Spenden von Händlern und Produzenten aus Dreieich. „Heute ist alles umsonst“, betonte der charmante Moderator Jens Wienand, dass alle Gäste in der Pause, vor und nach dem Konzert kulinarisch versorgt sind. Dafür wurde natürlich um Spenden gebeten. Dieser Aufruf wurde gehört: Die 500 Gäste öffneten die Geldbeutel weit und am Sonntagabend kamen rund 6400 Euro für Bärenherz zusammen. „Das ist schier unfassbar. Ich bin sehr dankbar für dieses tolle Erlebnis mit den tollen Musikern, die besondere Stimmung im Bürgerhaus und natürlich für diese riesige Spendensumme“, sagt Jakobi am Montag glücklich. (zcol)