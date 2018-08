Start-up ist bestens verklebt und vernetzt

Offenbach - Was haben eine Auto-Heckklappe, eine Kameralinse und eine Magensonde gemeinsam? Sie bestehen aus unterschiedlichsten Materialien, die zusammengeklebt worden sind. So wird bei der Linse Glas mit Aluminium verbunden; bei der Sonde und beim Auto sind es Spezialkunststoffe, die mit Metallteilen kombiniert werden. Das Dreieicher Unternehmen adhesive solutions sorgt dafür, dass dabei die Puzzleteile richtig passen. Von Achim Lederle

„Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Klebetechnik und haben damit eine Nische besetzt“, erzählt Marketing- und Vertriebschefin Heidi Bürger. Gegründet 2013 von Marco Rodriguez im Offenbacher Ostpol, beschäftigt adhesive solutions inzwischen sechs Mitarbeiter. 2016 wurde der Gründercampus zu klein, das Unternehmen zog nach Sprendlingen und eröffnete 2017 auch einen Standort bei München. Bürger: „Die Klebe-Technologie ist zukunftsweisend und noch lange nicht in der Tiefe erforscht. Fakt ist, dass immer mehr Hersteller heute auf sie setzen: Im Flugzeugbau zum Beispiel gibt es kaum noch Schweißnähte, alles ist verklebt. Das macht die Maschinen leichter, sie rosten nicht, habe keine Sollbruchstellen und werden günstiger. In vielen anderen Branchen ist der Trend ähnlich.“ Geschäftsführer Rodriguez, der Maschinenbautechniker gelernt hat, und seine Leute kümmern sich bei ihren Kunden um Prozessoptimierungen, sie suchen Fehler in Klebstoffstraßen, programmieren Roboter und prüfen, ob alle Komponenten richtig ineinandergreifen, um das bestmögliche Produkt herzustellen.

+ „Wir übernehmen zum Teil komplette Klebstoffprojekte in den Unternehmen. Unsere Kundenliste umfasst die gesamte Industrie, dort im Speziellen die Bereiche Konstruktion, Entwicklung und Produktion“, erläutert Bürger. Die Dreieicher stellen keine Klebstoffe selbst her, sondern beziehen sie von mehreren Dutzend Anbietern. „Wir sorgen dann für die richtige Kleber-Kombination“, erklärt Bürger. Die Kunden könnten immense Kosten durch schlankere Prozesse einsparen. Ausfälle in der Produktion, die auf Probleme mit dem Klebstoff zurückzuführen sind, würden aufgedeckt und abgestellt. Auch um Schulungen kümmere sich das Unternehmen: Ein anwenderbezogenes Programm für die Weiterbildung von Mitarbeitern in der Produktion oder Konstruktion werde auf Wunsch erarbeitet.

Rodriguez startete seine berufliche Karriere im Vertrieb eines führenden Herstellers von Klebstoffen. „Aber in einem Großkonzern kann man den Kunden nicht immer das Optimale bieten“, sagt er rückblickend. Er begann seine eigene Idee zu entwickeln: Das erste Konzept entstand noch am heimischen Schreibtisch in Oberrad. Dann suchte er nach Büroräumen und fand das Ostpol. „Ich suchte in dieser Phase Unterstützung, und da hat das Ostpol super gepasst.“ Laut Bürger hat adhesive solutions stark vom kreativen Input im Ostpol profitiert: „Hier können sich die Unternehmen zielgerichtet entwickeln; gleichzeitig profitieren sie von der Vielfalt der anderen Gründer. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt.“

Durch die Expansion mussten schließlich neue Räume in Dreieich bezogen werden. Die Klebe-Experten sind jedoch weiterhin bestens mit der regionalen Gründerszene vernetzt. Bürger: „Regelmäßig nehmen wir bei dem von der IHK organisierten Unternehmerfrühstück teil. Zudem besteht ein enger Kontakt zur Frankurt University of Applied Sciences.“

Adhesive solutions ist nach wie vor auf Expansionskurs. „Die Anfragen für Klebstoffversuche und Projektarbeit sind in diesem Jahr weiter stark gestiegen, so dass wir für 2019 händeringend neue Mitarbeiter suchen. Als Voraussetzung wichtig ist eine technische Ausbildung zum Beispiel als Mechatroniker. Mit Klebstofftechnik müssen die neuen Mitarbeiter keine Erfahrung haben: Wir lernen sie dann entsprechend an“, erzählt die Vertriebschefin. Zudem arbeiten die Dreieicher gerade gemeinsam mit einem Großkunden an einem Konzept für autonome Klebstoffroboter. Bürger abschließend: „Klebetechnik ist die Zukunft. Und wir sind mittendrin.“

Weitere Infos: www.klebstoffloesungen.de