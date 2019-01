Brand in Sprendlingen: Retter haben keine Chance

26-Jähriger stirbt bei Kellerbrand

+ © Einsatzreport Südhessen Nichts ging mehr auf der Ost-West-Achse: Die Eisenbahnstraße blieb von halb fünf bis gegen 10 Uhr für den Verkehr gesperrt. © Einsatzreport Südhessen

Dreieich – Ein Defekt an einem Wasserkocher hat gestern am frühen Morgen in Sprendlingen einen Kellerbrand verursacht. Für einen 26-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät, die Feuerwehr barg den Mann tot. Von Frank Mahn