Buchschlager Bahnübergang noch länger zu?

Von: Frank Mahn

Teilen

Lange Schlangen vor der Buchschlager Schranke sind ein gewohntes Bild. Im nächsten Jahr könnte sich die Situation zuspitzen. © jost

Darauf kann man sich einstellen: Die Schranken am Bahnübergang in Buchschlag bleiben im Mai ein paar Tage durchgehend unten. Die Sperrung beginnt am Samstag, 13., um 19 Uhr und soll am Dienstag, 16. Mai, 20 Uhr, aufgehoben werden. Grund sind Gleisbauarbeiten der DB Netz AG. Doch es könnte noch dicker kommen.

Dreieich - Vor allem für Buchschlager, die auf die A5 oder mit dem Auto zum Flughafen wollen, bedeutet dies Unannehmlichkeiten. Sie könnten aber nur der Vorgeschmack dessen sein, was dem Kfz-Verkehr vom Sommer 2024 an bevorsteht. Dann nämlich wird die Riedbahn saniert – und voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird die Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt sein – mit Buchschlag mittendrin. Bewohner der Villenkolonie befürchten, dass die Schranken dann überhaupt nicht mehr nach oben gehen und ihr Stadtteil in Richtung Westen abgehängt wird.

ICEs, Gütertransporte, Regionalbahnen – auf der hochbelasteten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sind täglich bis zu 300 Züge unterwegs. Doch die Strecke ist störungsanfällig, deshalb plant die Bahn eine Generalsanierung. Ab Mitte 2024 geht hier nichts mehr, die Fahrgäste müssen in Busse umsteigen oder Umwege in Kauf nehmen. Dicht gemacht werden soll die Strecke am 15. Juli, einen Tag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft. Mitte Dezember, vor dem Einsetzen des Reiseverkehrs an Weihnachten, sollen die Arbeiten beendet sein. In dieser Zeit müssen sich die Fahrgäste auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Das gilt auch für die zwei Umleitungsstrecken zwischen Worms und Mainz sowie Darmstadt und Frankfurt.

„Der Bahnübergang wird dann überhaupt nicht mehr geöffnet sein“, malt eine Buchschlagerin den Teufel an die Wand. Schon jetzt bilden sich vor allem in den Hauptverkehrszeiten lange Autoschlangen. Nach ihren Angaben ist die Schranke teilweise bis zu 45 Minuten in der Stunde geschlossen. „Das wird ja dann noch mehr.“ Der Stadtteil, so die Anwohnerin, werde „abgeschnitten“.

Die Deutsche Bahn tritt dem Gerücht einer dauerhaften Schließung auf Nachfrage entgegen. „Wir können das nicht bestätigen“, so eine Sprecherin. „Während der Bauarbeiten und Vollsperrung der Riedbahn wird der Bahnübergang weiterhin in Betrieb bleiben“, versichert sie. Zur Öffnungsdauer macht die Mitarbeiterin keine Angaben. Die Planung für mögliche Ersatzverkehre und/oder Umleitungen sei derzeit noch nicht abgeschlossen. Hier würden noch Gespräche mit den Beteiligten auf politischer Ebene ebenso wie mit den Bus- und Eisenbahnunternehmen geführt. „Aufgrund von Umleiterverkehren kann es jedoch grundsätzlich zu einer phasenweisen Erhöhung der Streckenbelastung kommen.“

Da die Pressestelle der Bahn Anfragen in aller Regel nur beantwortet, wenn sie schriftlich gestellt werden, fällt das Ergebnis oftmals dürr aus. Manche Fragen werden schlicht ignoriert oder lapidar mit einem Satz abgetan. Zum Beispiel die, wie lange die Schranke aktuell an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten in der Stunde unten bleibt. Oder welche die Stunden mit der höchsten Frequenz sind. Aussage der Bahn: „Konkrete Angaben zu heutigen und künftigen Schließzeiten nach Stunden und Tagen liegen uns leider nicht vor.“

Erste Auswirkungen könnten bereits im Januar 2024 spürbar werden. Dann muss die Riedbahn zur Vorbereitung der Bauarbeiten für drei Wochen mindestens teilweise gesperrt werden.

Von Frank Mahn