Wahlkampfauftakt: Erster Stadtrat Martin Burlon skizziert die Kernthemen

In seiner knapp 40-minütigen Rede ging Erster Stadtrat Martin Burlon auf die Kernthemen ein, die ihm am Herzen liegen. An erster Stelle nannte er die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze.

Dreieich - Erster Stadtrat Martin Burlon hat am Mittwochabend im gut besuchten Foyer des Bürgerhauses seinen Wahlkampf eröffnet. In einer engagierten Rede skizzierte er die Kernthemen, die ihm wichtig sind – unter dem Motto „Dreieichverbunden statt parteigebunden“. Von Holger Klemm

Unterstützung für den Kandidaten kam von Bürgermeister Dieter Zimmer.

Für den schmissigen Auftakt vor etwa 120 Besuchern sorgt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehren Götzenhain/Offenthal. Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD), der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antritt, macht sich für den Ersten Stadtrat stark. „Ich habe mich gefreut, dass Burlon den Hut in den Ring geworfen hat.“ Der Verwaltungschef hofft, dass dieser sich am 28. Oktober den Hut aufsetzen kann: „Weil ich weiß, dass er es kann.“ Zimmer arbeit gern mit Burlon zusammen: „Er geht stets gut vorbereitet in schwierige Gespräche, argumentiert sachlich und findet immer Lösungen, mit denen alle leben können.“ Zimmer nennt als Beispiel das positive Ergebnis der Sportplatzkommission. Außerdem habe Burlon ein Elefantengedächtnis, das ihm oft geholfen habe.

Der parteiungebundene Bewerber, der in Sprendlingen aufgewachsen ist, will mit seiner mehr als achtjährigen Erfahrung als Erster Stadtrat und den detaillierten Kenntnissen der kommunalpolitischen Themen, Verwaltungsstrukturen und Verfahrensprozesse punkten. In seiner 40-minütigen Rede skizzierte der 43-Jährige seine Kernthemen: Kinderbetreuung, Mobilität, geförderter Wohnraum, Wirtschaftsförderung, Klimaschutz, Ehrenamt und Digitalisierung.

An erster Stelle nennt der Kandidat die Kinderbetreuung und die Schaffung neuer Plätze, damit Familie und Beruf Hand in Hand gehen können. Wichtig sei ihm, sich für ein kinderfreundliches Dreieich stark zu machen. Die neue Kita Heckenborn sei erst der Anfang, weitere Erweiterungen würden vorbereitet. Mithilfe des neuen kommunalen Wohnungsbauunternehmens DreieichBau soll für Gering- und Mittelverdiener Wohnraum geschaffen werden. Burlon will, dass alle Dreieicher weiterhin in der Stadt wohnen bleiben können. Ohne die Schaffung von preiswerten Wohnungen werde das nicht möglich sein.

Ein weiteres wichtiges Thema ist für den Kandidaten die Mobilität. Wichtig sei ein effizienter Mix von Verkehrsmitteln. Neben einer attraktiven Radinfrastruktur komme auch dem ÖPNV besondere Bedeutung zu. Burlon möchte alles dafür tun, damit die RTW an der Schnittstelle mit der Dreieichbahn attraktiv verbunden wird. „Die Dreieichbahn muss aber funktionieren, Pünktlichkeit und Komfort dürfen nicht länger auf der Strecke bleiben.“ Wichtig sei es, auch mal große Räder zu drehen. Burlon fordert die Verlängerung der Straßenbahnlinie 17 durch Neu-Isenburg bis nach Dreieich. „Das ist ein Vorhaben, das seit vielen Jahren im Regionalen Flächennutzungsplan als nützliches Verkehrsprojekt beschrieben wird.“ Jeder, der den ÖPNV nutzt oder mit dem Rad unterwegs ist, betreibe auch Klimaschutz. Und das nennt Burlon als weiteres wichtiges Thema.

Zudem müssten die Chancen der Digitalisierung genutzt und die über das Internet angebotenen Dienstleistungen der Stadtverwaltung weiter ausgebaut werden.

In der Rede geht es auch um alternative Wohnformen für Senioren, mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche, für die er eine eigene Sprechstunde einrichten möchte, und ein Citymanagement, das sich noch stärker um den Einzelhandel kümmert. Dieses soll zum Citykümmerer werden. Die Unterstützung der Vereine und der ehrenamtlichen Kräfte beispielsweise bei der Feuerwehr und beim DRK sowie die Stärkung der Wirtschaftsförderung, „das ist für mich Chefsache“, sagt er.

Zugleich verspricht Burlon weiterhin eine Finanzpolitik mit Augenmaß. Die Stadt habe es geschafft, drei Jahre früher als geplant, den Schutzschirm zu verlassen. Es seien auch Rücklagen gebildet worden, was angesichts der aktuell negativen Entwicklung der Gewerbesteuer wichtig sei.

Sein Credo lautet: „Meine Partei sind die Bürger der Stadt“. Maxime des Handelns soll die Beteiligung und Mitbestimmung aller Dreieicher sein, um „gemeinsam unsere lebens- und liebenswerte Stadt weiter zu gestalten und voranzubringen“.

Burlon kündigt für den Wahlkampf Veranstaltungen und Aktionen in allen Stadtteilen an. So will er die Bürger einladen, auf seiner „Burlon-Bank“ Platz zu nehmen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Diese wird in allen Stadtteilen auftauchen. Die nächste Veranstaltung ist bereits am heutigen Freitag. Um 18 Uhr heißt es ab Dreieichplatz „Biken mit Burlon“.