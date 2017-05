Bürgerpark gemeinsam weiterentwickeln

Aufgerufen sind Anwohner, Nutzer des Bürgerparks und Interessierte, sich an der Erstellung eines Konzepts zur Verschönerung des Geländes zu beteiligen. An vier Gesprächsinseln können die Beteiligten ihre Bedürfnisse und Wünsche einbringen, gleichzeitig geht im Bürgerhaus eine Planungswerkstatt über die Bühne. Die offizielle Begrüßung zu dem Bürgerbeteiligungstag erfolgt um 10 Uhr durch Bürgermeister Dieter Zimmer und den Ersten Stadtrat Martin Burlon. Hintergrund ist ein Auftrag der Stadtverordneten an den Magistrat aus dem September 2016, unter Einbeziehung der Bürger, der anliegenden Bildungseinrichtungen, der Gewerbetreibenden und Vereine ein „Konzept zur Attraktivierung des Bürgerparks“ zu erstellen. Dieses soll die Kosten, Folgekosten, bereits bestehende Nutzungen berücksichtigen und einzelne Schritte aufzeigen. Mit der Projektleitung wurde der DLB betraut, der bereits mit ersten Maßnahmen auf dem etwa 30. 000 Quadratmeter großen Areal begonnen hat.