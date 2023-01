Bunte Narrenschar stürmt Dreieicher Rathaus

Von: Holger Klemm

Es ist geschafft: Nach einem kurzen närrischen Zwiegespräch mit dem Bürgermeister können Hofmarschall Sascha, Prinz Sebastian I. und Prinzessin Alexandra I. den Schlüssel entgegennehmen. © strohfeldt

Darauf haben sie pandemiebedingt lange warten müssen. Gestern Nachmittag ist es endlich wieder soweit: Die Dreieicher Narren stürmen mit dem Prinzenpaar das Rathaus. Bürgermeister Martin Burlon und Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt stehen da schnell auf verlorenem Posten. Nach dem Drehbuch der Karnevalisten kann sich Burlon nun bis zum Aschermittwoch auf Urlaub freuen, während die Narren das Zepter in der Hand haben.

Dreieich - Vom durchwachsenen Wetter lassen sich die Mitglieder der vier Vereine die gute Laune nicht verderben, als sie sich vor 15 Uhr auf dem Lindenplatz treffen. „Für uns ist es wichtig, dass der Karneval wieder da ist“, sagen Prinz Sebastian I. und Alexandra I.. Es sei schon etwas Besonderes, das erste Prinzenpaar nach der Pause zu sein. Und wichtig ist beiden, alle Dreieicher Karnevalsvereine zu repräsentieren und die Gemeinsamkeit zu betonen.

Auch wenn es zu nieseln anfängt, füllt sich der Platz schnell. Am Ende dürften es an die 100 Aktive sein, die mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Götzenhain-Offenthal über die Schulstraße zum Rathaus ziehen. Um die Gemeinschaft zu unterstreichen, werden die Standarten der vier Vereine vorneweg getragen.

Am Rathaus warten schon Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteherin und blicken vom ersten Stock auf die bunte Narrenschar. „Ja, ich seh euch all dort unten stehen, doch bleib ich lieber mit Frau Schmitt ganz bequem hier oben, packt zusammen, ihr könnt jetzt gehen.“ Natürlich bleibt das ein frommer Wunsch. „Das glaubt ihr doch jetzt selber nicht, mit der Narrenschar im Rücken werden wir in diesen Bau einrücken“, entgegnet Hofmarschall Sascha. „Wir machen jetzt ne ordentliche Sause, und ihr da oben habt erst mal Pause.“ Nach einer kurzen Fortsetzung des närrischen Streitgesprächs willigt Burlon ein. „Ein Urlaub jetzt, das klingt doch fein, dafür lasse ich euch gerne rein. Seid lieb und macht kein Dreck, dann bin ich auch gleich weg.“ Im Anschluss lassen Burlon und Schmitt den Schlüssel nach unten und laden alle ins Rathaus ein. Nun freuen sich alle auf eine schöne Kampagne.

Das Prinzenpaar hat schon einen gut gefüllten Kalender. Wer einen Besuch bei seiner Veranstaltung haben möchte, sollte sich deshalb beeilen und schnell eine E-Mail an prinzenpaar@bimmbaer.de schicken.

Bunter Narrenzug zum Rathaus mit den Standarten der vier Karnevalsvereine. © -Strohfeldt

In der Stadtkasse, die Bürgermeister Martin Burlon übergibt, befinden sich nur Luftschlangen. © -Strohfeldt