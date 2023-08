Burgfestspiele: Musical-Hommage an den King of Rock’n’Roll

Von: Frank Mahn

Machte als Elvis eine gute Figur: Der Ire Grahame Patrick verkörperte den King of Rock’n’Roll auf eindrucksvolle Weise. © Strohfeldt

„Elvis – Das Musical“ überzeugt bei den Burgfestspielen Dreieich mit vielen Hits, einer großartigen Band und einem stimmgewaltigen Hauptdarsteller. Auch wenn der in den Hüften nicht so geschmeidig ist wie sein Vorbild.

Dreieich – Kurz vor Schluss geht Grahame Patrick auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Der Ire schüttelt zahlreiche Hände, macht Späße und posiert für Selfies. Zwei Stunden lang hat er als Hauptdarsteller der Tour-Produktion „Elvis – Das Musical“ bei den Burgfestspielen den King of Rock’n’Roll gegeben. Und das hat er gut gemacht, sehr gut sogar. Auch wenn er in den Hüften nicht so geschmeidig ist wie sein Vorbild. Die Zuschauer, ein Großteil ist mit der Musik von Elvis Presley groß geworden, sind hin und weg, wenn Patrick wie der King schmachtet oder kraftvoll-dynamisch fetzigen Rock’n’Roll zelebriert.

Die Songs von Elvis sind unvergessen und haben auch 46 Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Unterstützt von einer großartigen Band und flankiert von einem ganz besonderen Gospelchor besticht Patrick durch eine starke Bühnenpräsenz und sein Stimmvolumen. Die Rahmenhandlung, die Stationen des legendären Sängers, Musikers und Schauspielers umreißt, ist eher einfach gestrickt. Dafür ist der Einfall gelungen, im Hintergrund auf einer Leinwand Filmsequenzen von Originalkonzerten zu zeigen.

Elvis-Musical in Dreieich: Legendäres Gospel-Quartett auf der Burgfestspiel-Bühne

Nach der Eröffnung mit „My Way“, das viele eher mit Sinatra in Verbindung bringen, der King aber auch gesungen hat, geht’s Schlag auf Schlag. „That’s All Right, Mama“, „Love me Tender“, „Return to Sender“, „Heartbreak Hotel“, „Jailhouse Rock“, „You’re The Devil in Disguise“, „Can’t Help Falling In Love With You“, „A Little Less Conversation“, „Viva Las Vegas“ oder „Suspicious Minds“ – das Ensemble um Patrick feuert Hit um Hit ab. Die Zuschauer schwelgen in Erinnerungen, kuscheln bei den Balladen, klatschen oder tanzen bei den schnellen Nummern, die das Orchester vor allem nach der Pause mit ordentlich Druck nach vorne peitscht.

Elvis Presley hatte nicht nur Blues, Rock, Pop und Country im Blut – er liebte auch Gospel. Bei mehr als tausend Konzerten begleitete ihn The Stamps Quartet. Die legendäre Gruppe steht auch bei den Burgfestspielen auf der Bühne. Der Clou: Mit Ed Enoch (81) ist noch ein Sänger dabei, der mit Elvis auf Tour und eng mit ihm befreundet war. Enoch sang 1977 auch auf dessen Beerdigung. Patrick und das Quartett harmonieren prächtig und geben dem Abend noch mal eine ganz spezielle Note.

Der nähert sich irgendwann unweigerlich dem Ende und mit „Blue Suede Shoes“ gibt’s einen letzten Kracher, ehe sich das gesamte Ensemble mit „Muss i denn zum Städtele hinaus“ verabschiedet. Gegen ein Wiedersehen hätte niemand etwas einzuwenden. (Frank Mahn)