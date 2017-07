Buntes Repertoire mit Anna Depenbusch

Dreieich - Wenn Anna Depenbusch zu Gast bei Ina Müllers Late-Night-Show im Fernsehen ist, dann „will Ina immer, dass ich was Trauriges, wie ,Liebe kaputt’ singe“, erzählt Anna Depenbusch. Von Thomas Ungeheuer

Für die Liedermacherin war der erste Besuch bei „Inas Nacht“, im Jahr 2010 besonders bedeutsam. Schließlich wurde sie dort mit dem Song „Kommando Untergang“ bekannt. Seitdem hat sie „viele Alben gemacht und Tourneen unternommen“. Jetzt steht die 39-Jährige mit Ulrich Rode (Gitarre), Oliver Karstens (Bass), Sönke Reim (Schlagzeug) und der Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff auf der Bühne der Burg Hayn in Dreiech.

Wie eine junge Göttin pfeift Anna Depenbusch. Nicht einfach so, sondern während ihres Liedes „Was wäre wenn?“. Aber nicht nur sie verblüfft mit einem seltenen Talent. Auch der Schlagzeuger Sönke Reim tippt originell auf den Tasten einer Schreibmaschine zum Rhythmus. „Du musst im P.S. schreiben, dass es in Dreieichenhain so schön ist“, sagt die Hanseatin in bester Laune. Stimmt. Vielleicht ist es für Depenbuschs Musik – einer Mischung aus Chanson, Folk, Country, Jazz und Pop – noch etwas zu hell. So recht mag das Scheinwerferlicht nicht die verschiedenen Stimmungen ihrer Lieder untermalen. Aber das Publikum des gut besuchten Konzerts hat dennoch sicht- und hörbar viel Spaß.

Alles zu den Burgfestspielen

Aufmerksam lauscht der Besucher dem, was Anna Depenbusch in ihren Texten erzählt. Mal sind sie berührend, mal witzig und ein andermal lebensklug. Oft singt die Künstlerin über die Liebe. Über Gescheiterte und Glückliche, von sich selbst und den Menschen, die mit ihr befreundet sind. Oder wie in „Alles über Bord“ von Dingen, die sie nicht mehr braucht. Im Takt klatschen die Besucher mit voller Begeisterung bei dem Song mit, der auf dem aktuellem Album „Das Alphabet der Anna Depenbusch“ zu finden ist. Was für eine großartige Band. Dabei prägt vor allem Anne de Wolff die farbenreichen Klangbilder. Spielt sie doch virtuos Violine, Bratsche, Akkordeon, Gitarre, Perkussion, Cello, Posaune sowie indisches Harmonium. Fraglos bereichert ihr Spiel auch die Zugaben „Tim und Tina“ sowie „Glücklich in Berlin“.

Bilder: Jazz in der Burg Zur Fotostrecke

Zu den letzten beiden Stücken kommt Anna Depenbusch jedoch allein auf die Bühne. Bei „Tretboot nach Hawaii“ greift sie zur Ukulele, bevor sie am Flügel Platz nimmt, um mit „Benjamin“ zu erheitern.