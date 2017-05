Dreieichenhainer Festspiele tragen ihre Handschrift

Dreieich - Wenn Bürgermeister Dieter Zimmer seine Amtskette trägt, muss es sich um einen besonderen Anlass handeln. Im Galerieraum der Stadtbücherei zeichnete der Rathauschef am Samstag Benjamin Halberstadt und Wolfgang Barth mit dem städtischen Kulturpreis aus. Von Frank Mahn

Als Joyce Faber-Lyle, begleitet von der Popband der Musikschule, „Simply the Best“ singt, drängt sich die Assoziation förmlich auf. Denn Halberstadt und Barth, der Chef des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und sein künstlerischer Leiter, haben aus den Burgfestspielen in Dreieichenhain das gemacht, was sie heute sind: eine auch überregional anerkannte Kulturinstitution, die bei einer Auslastung von an die 90 Prozent für anspruchsvolle Sommerunterhaltung steht.

Gerade die Verdienste um das Open-Air-Spektakel hatten die Jury nach Zimmers Worten dazu bewogen, sich für Halberstadt und Barth zu entscheiden. Denn: Sie haben ein leckgeschlagenes Schiff vor dem Untergang bewahrt. Zwei private Veranstalter hatten sich über Jahre an den Festspielen versucht, waren aber mehr oder weniger gescheitert. Halberstadt und Barth nahmen sich – zusätzlich zum ohnehin nicht armen Kulturprogramm in der Stadt – der Spiele an und machten aus einer vor sich hin dümpelnden Reihe eine Erfolgsgeschichte. Renommierte nationale und internationale Künstler kommen immer wieder gerne nach Dreieichenhain und das Publikum schätzt das facettenreiche Programm. Die Festspiele tragen die Handschrift der beiden Macher, die Atmosphäre ist familiär, aber nicht provinziell.

Er sei froh, der Chef zweier Männer zu sein, die ihre so unterschiedlichen Talente einer gemeinsamen Aufgabe gewidmet hätten, so Zimmer. Das Engagement von Halberstadt und Barth lasse sich nicht in einer Stellenbeschreibung regeln. Ihr Einsatz gehe weit über das beruflich geforderte Maß hinaus.