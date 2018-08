Ganz großes Artisten-Kino in Dreieichenhain

Wenn die Künstler des Neuen Theaters Höchst auf der Bühne sind, gerät das Publikum in Verzückung. Während Jochen Schell Kreisel wirbeln lässt, zeigt Serge Huercio, was man mit einem Fahrrad so alles anstellen kann. Timothy Trust hat viele Talente, unter anderem ist er ein exzellenter Bauchredner.

Dreieich - Staunen, lachen und einfach genießen – das Varieté unter Sternen ist immer ein Garant für gelungene Abende im Dreieichenhainer Burggarten. Die Gäste vom Neuen Theater Höchst zählen längst zu den Zugpferden der Festspiele.

Dreimal treten sie auf, dreimal präsentieren die Akrobaten und Artisten ihre Kunst vor ausverkauftem Haus.

Eigentlich könnte man meinen, es gebe nicht mehr viel Neues zu sehen im Varieté: ein bisschen Zauber, ein bisschen Akrobatik, Jonglage und Bauchreden – aber die Stars auf der Naturbühne belehren das Dreieichenhainer Publikum eines Besseren. Das liegt auch an der Moderation von Timothy Trust und seiner charmanten Begleiterin Diamond. Das Duo – er im feinen Zwirn mit Zylinder, sie in wechselnden Kleidchen – verblüfft die Besucher vom ersten Augenblick an. So schnell wie sich Diamond von einem Cocktailkleid ins nächste hüllt, kann sich wohl niemand umziehen. Auch als Timothy seine Partnerin im Pappkarton mit langen Säbeln „durchbohrt“, wüssten viele gerne, wie es funktioniert, dass die junge Frau mit einem strahlenden Lächeln unversehrt aus der Kiste steigt.

Die unglaublichste Nummer der beiden aber ist das Gedankenlesen. Dass Diamond mit verbundenen Augen die Gegenstände errät, die das Publikum hochhält, mag noch irgendwie erklärbar sein, aber als sie die Vornamen von willkürlich ausgewählten Gästen kennt und auch Personalausweisnummern aufsagen kann, bleiben etliche verdutzte Gesichter im Publikum zurück. Auch ihre Aufforderung an zwei Dreieicher Männer sorgt für Staunen: eben noch normal berührbare Stahlringe scheinen plötzlich so heiß zu werden, dass die Männer sie einfach fallen lassen. Auch der Stuhl, auf dem sie Platz nehmen, macht ihnen Feuer unter dem Hintern, sodass sie mit reichlich verwirrtem Gesicht aufspringen. Einer der beiden jungen Männer kann es in der Pause noch immer nicht so recht fassen, was da mit ihm auf der Bühne passiert ist: „Ich bin auf jeden Fall nicht gekauft“, schwört er lächelnd.

Das Neue Theater Höchst präsentiert auch klassische Varieté-Kunst: Lustig und spannend ist der Auftritt vom Kunstrad-Weltmeister Serge Huercio, der rückwärtsfahrend auf seinem Rennrad sitzt, dabei den Lenker und das Vorderrad in irrer Geschwindigkeit um sich selbst rotieren lässt und währenddessen noch ganz entspannt unter seiner Schiebermütze hervor grinst. Das bringt dem sympathischen Franzosen aus Avignon tosenden Jubel in der Burg ein.

„Varieté unter Sternen“ bei den Burgfestspielen Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Jochen Schell ist der Jongleur des Varietés. Im ersten Teil der Show verblüfft er mit schwirrenden Kreiseln, die er scheinbar mühelos übereinanderstapelt und letztlich auf der Spitze einer Säbelklinge wirbeln lässt. Im zweiten Teil agiert er so geschickt mit weißen Ringen, dass es so aussieht, als schwebten diese vor der historischen Burgmauer. Marta Paley, eine Zigarrenkistenballerina, verbindet Spitzentanz mit Jonglage und das Trio Beautiful beweist, dass kraftraubende Handstandakrobatik keinesfalls nur die Sache von Muskelprotzen ist. Die Nummer der drei jungen Frauen in den glitzernden knappen Bodys sorgt für Staunen und ist gleichzeitig etwas fürs Auge. Die Akrobatik am Vertikaltuch hat sich in Dreieichenhain längst etabliert. Zu schön ist die Kunst an den langen Stoffbändern im Dunkeln, angestrahlt von farbigem Licht vor der Sandsteinmauer. Das Duo Monalaura liefert eine starke, zugleich zarte und poetische Nummer über den Köpfen im Burggarten ab.

Das Varieté unter Sternen ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Es hat sich weit über Dreieich hinaus herumgesprochen, dass die Gastspiele des Neuen Theaters Höchst ein Garant für hervorragende Unterhaltung sind. Kein Wunder, dass auch in diesem Jahr wieder alle drei Abende ausverkauft sind. Das Finale ist am heutigen Samstag. Ein Anruf an der Abendkasse (Tel.: 06103/6000-88, ab 18.30 Uhr besetzt) kann sich dennoch lohnen. Manchmal werden Karten zurückgegeben. Und falls es doch nicht klappt: einfach mal nach Höchst fahren oder nächstes Jahr schneller sein. (zcol)