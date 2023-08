Burgfestspiele Dreieichenhain mit Rekord

Von: Frank Mahn

Bei seiner Premiere im Burggarten schoss sich Michael Mittermeier unter anderem auf Rammstein-Sänger Till Lindemann ein. Der Comedian trat zweimal auf, nachdem die Karten für den ersten Abend ratzfatz weg waren. Fotos: strohfeldt © -Strohfeldt

Die Burgfestspiele Dreieichenhain, die am 13. August, zu Ende gegangen sind, melden einen Rekord. 28500 Besucher kamen zu den 42 Vorstellungen, die Platzausnutzung liegt bei 91 Prozent.

Dreieich – Der eine oder andere hat wahrscheinlich seinen Augen nicht getraut, aber er war es tatsächlich. Dietmar Bär ließ sich im Café Cult in der Fahrgasse sein Frühstück schmecken. Benjamin Halberstadt muss schmunzeln, als er die Geschichte erzählt. Der Chef der Burgfestspiele Dreieichenhain hat den vor allem aus dem Kölner „Tatort“ bekannten Schauspieler als äußerst bodenständigen Typen erlebt.

Besondere Momente

Im Gespräch zieht Halberstadt eine Bilanz der Open-Air-Reihe im Burggarten und erinnert sich an besondere Momente.

Dietmar Bär kennt man als coole Socke in der Rolle des Kommissars Freddy Schenk. Da trägt er lange Mäntel und fährt vorzugsweise dicke Ami-Schlitten. Nach Dreieichenhain kam der gebürtige Dortmunder mit dem eigenen Auto – und hatte ein Fahrrad dabei. Einen Tag vor seinem vorzüglichen Auftritt beim Rilke-Projekt mischte er sich beim Sting-Coverkonzert unters Publikum, am Morgen danach strampelte er mit dem Fahrrad durch die Altstadt; nicht ohne sich vorher bei Halberstadt erkundigt zu haben, wo man denn hier gut frühstücken könne. Und so kam Bär ins Café Cult.

Drei Faktoren

Der Kult-Kommissar hat auch seinen Anteil daran, dass Halberstadt einen Rekord vermelden kann: 28 500 Besucher kamen zu den 42 Vorstellungen, 23 davon waren ausverkauft, unter anderem das Rilke-Projekt. Die Auslastung lag damit bei mehr als 91 Prozent, im bis dato besten Jahr 2019 standen bei 27 600 Besuchern und 41 Aufführungen knapp 90 Prozent zu Buche. Noch ist nicht spitz abgerechnet, aber Halberstadt geht von einem leichten Überschuss aus. Der finanzielle Erfolg basiert auf drei Faktoren. Als da sind: die Förderung durch den Kulturfonds RheinMain, die Unterstützung durch Sponsoren und eben die Einnahmen durch die Zuschauer.

Immer rappelvoll

Die erlebten einen in jeder Beziehung höchst abwechslungsreichen Festspielsommer, der auch wettertechnisch so ziemlich alles zu bieten hatte. Drei Wochen Hitze pur – bis der große Regen kam. Weil die allermeisten Karten im Vorverkauf erworben werden und zudem gut drei Viertel der Plätze überdacht sind, war’s oft auch bei „Schietwetter“ rappelvoll. Schwer nass wurden die ersten Reihen beim Auftritt von Daphne de Luxe und ihren Kabarett-Kolleginnen. „Noch schlimmer geregnet hat es beim Konzert mit den Söhnen Mannheims. Dazu war’s mit zwölf Grad saukalt. Die Jungs haben in dicken Jacken auf der Bühne gesungen“, schildert Halberstadt.

Nicht vergessen wird der Festspielleiter auch die Premiere mit Abba 99. Halberstadt kann sich nicht erinnern, bei einer Eröffnungsveranstaltung mit geladenen Gästen eine derart ausgelassene Stimmung erlebt zu haben. „Das war“, sagt er, „einfach eine geile Party“.

Was den Ausblick auf die Spielzeit 2024 (3. Juli bis 18. August) betrifft, ist Halberstadt noch zurückhaltend. Publikumsliebling Max Mutzke wird, so viel verrät er, wieder dabei sein. Vier ausverkaufte Vorstellungen von Varieté unter Sternen lassen ihn und Veranstaltungsleiterin Maria Ochs darüber nachdenken, einen fünften Termin dranzuhängen. Auch die Auftritte der beiden „Tatort“-Kommissare – neben Bär war Axel Prahl mit seinen Inselpiraten dabei – haben bei Halberstadt und Ochs Lust auf mehr geweckt. Musik machen ja beispielsweise auch Ulrich Tukur und Jan Josef Liefers. Das sind aber bislang nicht mehr als Gedankenspiele. Einige Tage müssen die Festspiele 2024 mit der Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) konkurrieren. Nach den jüngsten Auftritten wäre es allerdings nicht verwunderlich, wenn die deutschen Kicker schon zugucken, während in Dreieichenhain die Freilichtbühne bespielt wird.

Kommt nächstes Jahr wieder: Max Mutzke sang zweimal vor ausverkauftem Haus. © -Strohfeldt