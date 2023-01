Burgfestspiele Dreieichenhain: Vorverkauf läuft gut

Von: Holger Klemm

Michael Mittermeier ist an zwei Abenden bei den Burgfestspielen zu Gast. © olaf heine

Zufriedene Gesichter bei der Bürgerhausspitze: Der Vorverkauf für die Burgfestspiele Dreieichenhain läuft gut. Zudem gibt es eine Zusatzvorstellung mit Michael Mittermeier, es ist die dann 41. Veranstaltung der Festspiele vom 28. Juni bis 13. August.

Dreieich - Wegen der hohen Nachfrage war sein erster Termin mit dem neuen Programm „#13“ am Dienstag, 11. Juli, bereits im Dezember nahezu ausverkauft. So konnte der beliebte Comedian für einen weiteren Abend im Burggarten verpflichtet werden – am Mittwoch, 12. Juli.

Veranstaltungsleiterin Maria Ochs kann von einer Reihe von weiteren Veranstaltungen sprechen, bei denen sich Interessierte so langsam sputen sollten. Dabei handelt es sich um das Ukulele Orchestra of Great Britain (Dienstag, 25. Juli), die beiden Termine für das Elvis-Musical (Freitag, 4., und Samstag, 5. August), und die vier Aufführungen von Varieté unter Sternen vom 20. bis 23. Juli, die immer ein Renner bei den Burgfestspielen sind. Auch Bodo Wartke & seine SchönenGutenA-Band am Donnerstag, 13. Juli, stoßen auf große Resonanz. Maria Ochs könnte die Liste noch fortsetzen, denn bei vielen Terminen ist die Hälfte der Karten bereits weg. Und natürlich lagen viele als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

„Wir bewegen uns so langsam wieder auf dem Niveau des Jahres 2019, dem Jahr vor Corona“, freut sich die Veranstaltungsleiterin. Und sie kann das mit Zahlen untermauern, die Bürgerhaus-Geschäftsführer Benjamin Halberstadt zusammengestellt hat. Bei einer Kapazität von insgesamt 30 973 Plätzen, ausgehend von bislang 40 Vorstellungen, sind 11 545 verkauft. Das sind 37,2 Prozent. 1 720 Plätze (5,55 Prozent) sind reserviert. Im Jahr 2019 waren es bei ebenfalls 40 Veranstaltungen zum Stichtag 29. Dezember 39,11 Prozent verkaufte Karten und 2018 knapp über 39,9. 2019 kamen am Ende 27600 Besucherinnen und Besucher in den Burggarten. 2020 und 2021 mussten die Festspiele pandemiebedingt ausfallen, im vergangenen Jahr konnten sie wieder stattfinden. Die Entscheidung dazu fiel erst spät, sodass kein Vergleich möglich ist.

Michael Mittermeier gehört übrigens zu den Künstlern, die erstmals im Burggarten gastieren. Nach Angaben von Ochs sind rund die Hälfte neu. Dazu zählen Yvonne Catterfeld am 15. Juli, die beiden Tatort-Kommissare Dietmar Bär (mit Nina Hoger und dem Rilke-Projekt am 7. Juli), Axel Prahl (mit dem Inselorchester am 14. Juli), die Söhne Mannheims (6. August), Klaus Hoffmann (30. Juni), die Jazzrausch Bigband (10. August) und „The Music of Sting & Police“ am 6. Juli. Daphne de Luxe bietet ein Spitzentreffen mit vier Kabarettistinnen (27. Juli). Neu auf dem Spielplan sind auch die Bühnen-Adaption der TV-Serie „Der Tatortreiniger“ (9. August) sowie die Musicals „Elvis“ und „Schinderhannes“ mit der Musik der Band Crackers (12. und 13. August).

Bis Ende Januar läuft noch der Frühbucherrabatt mit einer Ermäßigung von zwei Euro in den Staffeln eins bis vier. Eintrittskarten gibt es im Ticketservice des Bürgerhauses, z 06103 60000, ticketservice@buergerhaeuser-dreieich.

Infos im Internet

Karten können auch über buergerhaeuser-dreieich.de gebucht werden

