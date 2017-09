Burgkirche wird für Renovierung und Umbau vorbereitet

Dreieichenhain - Die Burgkirche wird zur Baustelle. Der Innenraum des Gotteshauses bekommt ein anderes Gesicht, hinzu kommt ein Anbau mit Sakristei und behindertengerechtem WC. Von Frank Mahn

Dass das Vorhaben bis zur 300. Pfingstkerb 2018 abgeschlossen sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Zum Tag der offenen Burgkirche stellte die IG Haaner Kerbborsche Logo und Ideen für die Jubiläumskerb vor. Auf die Burgkirchengemeinde kommen spannende Zeiten zu, auch wenn sich wohl nicht wenige wünschen, sie wären schon vorbei und alles wäre halbwegs nach Plan gelaufen. Überraschungen bleiben bei einem solchen Projekt selten aus. In jedem Fall ist in den nächsten Monaten Improvisationstalent gefragt. Schon jetzt gibt es reizvolle Perspektiven. So stellt Pfarrer Markus Buss für Heiligabend einen Gottesdienst in der Reithalle von Schloss Philippseich in Aussicht. Buss gab am Sonntag gemeinsam mit Architekt Professor Jochem Jourdan einen Ausblick. So werden seit gestern die Bänke demontiert, im Anschluss werden Orgel und Kanzel eingehaust. Danach kommt der Fußboden raus, der durch einen Sandsteinboden ersetzt wird. So wie es ursprünglich mal war. Im Zuge dieser Arbeiten entfallen die Stufen zum Altarraum, der Altar selbst wird hingegen künftig ein mobiler sein. Das macht die Gemeinde flexibler, zum Beispiel bei Musical- oder Theateraufführungen.

+ Architekt Jochem Jourdan (links) erläuterte am Sonntagnachmittag, welche Arbeiten in der Kirche vorgesehen sind und wo und wie man sich den Anbau vorstellen muss. © zcol/fm Weil das Herausstemmen des alten Bodens eine ziemlich staubige Angelegenheit wird, erledigen die Handwerker auch gleich den Durchgang zur späteren Sakristei, führte Jourdan aus. Dafür wird ein Fenster in der Südostecke aufgebrochen. Auch im Eingangsbereich tut sich etwas. Rollstuhlfahrer müssen nach der Renovierung keine Stufen mehr überwinden, Stichwort barrierefrei. Zu den gravierendsten Veränderungen im Innenraum zählt der Einbau einer Kassettendecke. Auch hier dient der Originalzustand der Kirche als Vorbild. „Der Raum wird heller werden und die Holzdecke sorgt für eine bessere Akustik“, sagte Jourdan.

Architekt und Pfarrer hoffen, dass bis Mitte Oktober die Baugenehmigung für den Anbau erteilt wird. Dann muss erst mal gebuddelt werden. Denn: Die Denkmalpflege schreibt archäologische Untersuchungen vor. Das kann schnell gehen, aber auch ein paar Wochen dauern. Erst danach können die Pfähle für das Fundament gesetzt werden. Die Gesamtkosten lassen sich noch nicht hundertprozentig genau definieren. Aktuell gehen die Verantwortlichen von etwa 850.000 Euro aus, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Landeskirche. Beim zweiten Bauabschnitt seien noch Details zu klären, sagt Buss. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich nach aktuellem Stand auf eine halbe Million Euro. Das Spendenbarometer steht derzeit bei 170.000 Euro, die Gemeinde hat aber auch noch Rücklagen.

Ob der Gottesdienst zur 300. Kerb in der Kirche gefeiert werden kann, ist offen. Die Alternative heißt Festzelt. Der Weihetermin 1718 lag übrigens mitnichten an Pfingsten. Es war der erste Advent, wie Buss berichtete. Dann soll in der rundum erneuerten Burgkirche auf jeden Fall ein Jubiläumsgottesdienst gefeiert werden. Aber wenn es sich irgendwie arrangieren lässt, soll der Gottesdienst zur 300. Kerb im Mai in der Kirche stattfinden.

Das wäre natürlich ganz im Sinne der IG Haaner Kerbborsche, die am Sonntag ihre Kampagne zur Jubiläumskerb vorstellte. Zumindest Einiges. „Alles verraten wir noch nicht“, verkündete Markus Heim. Gemeinsam mit Michael Hampel, Peter Beier, Ingo Holzmann und Stephan Trautmann ist Heim im Orga-team fürs Jubiläumsprogramm verantwortlich. Bei ihnen fließen die Ideen zusammen und werden auf die Umsetzbarkeit hin abgeklopft. Ein Ziel des Quintetts ist die Belebung der Fahrgasse während der Kerb, allen voran durch Heckenwirtschaften. „Wir wollen Anwohner animieren, wie früher ihre Höfe zu öffnen“, erläutert Michael Hampel. Bei Aufbau, Organisation und Bewirtung bietet die IG Unterstützung an.

Neue Akzente setzen will das Team beim Feuerwerk („Woog in Flammen“) und mit einem Haaner Brunch samt Tanzcafé für die ältere Generation. Das Jahrgangstreffen der Kerbborsche am Montagabend wollen die Organisatoren vorziehen. „Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass am Dienstag keiner arbeiten muss“, sagt Hampel. Der Einmarsch ins Zelt soll spätestens gegen 21.30 Uhr erfolgen. Eine alte Tradition hingegen will die IG in kulinarischer Hinsicht wieder aufleben lassen. Eine ehemalige Kerbspezialität, der Breitrandkuchen, soll ein Comeback feiern.