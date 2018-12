Burgkirche: Endspurt bei Sanierung

Dreieichenhain - Die Sanierung der Burgkirche geht ihrem Ende entgegen. Am morgigen ersten Advent, 300 Jahre nach der offiziellen Kirchweih, kann die Gemeinde wie geplant den runden Geburtstag ihrer alten Dame feiern.

Die neuen Glühbirnen lassen die Kirche auch in den Abendstunden taghell erstrahlen. Die Kassettendecke und der hellrote Sandsteinboden verstärken diesen Effekt. Die frisch gestrichenen weißen Wände im Altarraum tun ihr Übriges: Keine Frage, der Burgkirche steht ihr neues Aussehen. „Wir sind ganz glücklich“, sagt Pfarrer Markus Buss, während er seinen Blick in der 300 Jahre alten Kirche schweifen lässt. Noch riecht alles neu, die Trocknungsgeräte surren und die Fliesenleger haben erst in dieser Woche die Bodenplatten fertig verlegt – doch pünktlich zum Festgottesdienst morgen sind die groben Arbeiten abgeschlossen. „Nein, fertig sind wir noch nicht“, bestätigt Buss. Die Gemeindemitglieder, die am Sonntag um 17 Uhr der Festrede von Kirchenpräsident Volker Jung lauschen wollen, werden noch nicht in den ursprünglichen Kirchenbänken sitzen. Ein Team von rund 20 Helfern hat am Donnerstag 78 Bierbänke gestellt. Auch die Empore und die hölzernen Stützpfeiler sind noch nicht gestrichen. Die Orgel bleibt verhüllt und auch die neue Tonanlage ist bislang nicht installiert.

„Eigentlich passt das doch auch in die Adventszeit. In diesen Wochen vor Heiligabend warten wir auf den, der da kommt. Und wir müssen eben auch noch ein bisschen warten“, nimmt Buss die andauernden Arbeiten gelassen. Denn das, worauf es dem Kirchenvorstand und dem Pfarrerehepaar Barbara Schindler und Markus Buss ankam, ist geglückt: Durch den Anbau der Sakristei, die auch im Rohbau schon steht, und das Entfernen des festen Steinaltars, ist der Raum im vorderen Teil der Kirche deutlich größer und flexibler nutzbar. Für den Festgottesdienst wurde eigens eine kleine Bühne für den Chor aufgebaut – dafür ist jetzt endlich Platz, freut sich auch Kirchenmusikerin Claudia von Savigny. „Die ganze Kirche ist viel heller und ich glaube, die neue Holzkassettendecke wird auch die Akustik verbessern.“

Am Sonntag wird noch ein Biertisch herhalten müssen, aber die Architekten arbeiten bereits an den Entwürfen für einen neuen Altar. Auch die Entscheidung, wie die bisher grüne Holzempore gestrichen wird, steht noch aus. Erst dann werden die alten Kirchenbänke umgearbeitet. „Vielleicht finden wir ja auch einen Mäzen, der uns neue Bänke spendet, etwas leichtere, schmalere, die nicht ganz so viel Platz brauchen“, hofft Buss.

Sanierung der Burgkirche in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Mit dem Stand des Spendenbarometers ist der Pfarrer überaus zufrieden. Rund die Hälfte der Sanierungskosten muss die Gemeinde nämlich selbst tragen – das sind 500.000 Euro. Die Verantwortlichen sind auf einem guten Weg: „Diese Woche war eine Top-Spendenwoche. Rund 30.000 bis 35.000 Euro sind bei uns eingegangen und am Sonntag werden wir die 300.000-Euro-Marke geknackt haben“, berichtet der Pfarrer. Die nächsten Fundraising-Aktionen sind schon in Vorbereitung. (zcol)