Burgkirchengemeinde: Neuer Anlauf für  Renovierung des Gotteshauses

Der neue Plan sieht einen Anbau an der südöstlichen Ecke des Gotteshauses vor. Gedacht ist an eine Sakristei und eine Behindertentoílette mit einer Nutzfläche von 47 Quadratmetern. Verbaut werden soll rotliegender Sandstein aus einem Pfeiler hinter der Kirche, der abgerissen wird.

Dreieichenhain - Die Burgkirchengemeinde unternimmt einen neuen Anlauf für die Renovierung des fast 300 Jahre alten Gotteshauses und einen möglichen Anbau auf dem Burggelände. Beim gestrigen Neujahrsempfang stellten der Pfarrer und der Architekt die neuen Pläne vor, nachdem ein erster Entwurf vom Geschichts- und Heimatverein (GHV) abgelehnt worden war. Von Holger Klemm

Normalerweise dienen Neujahrsempfänge dazu, gute Wünsche auszutauschen und auf die kommenden Monate anzustoßen. Dieser Teil ist gestern in der Burgkirche schnell abgehandelt. Denn der Gemeinde brennt mit der Renovierung und dem gewünschten Anbau ein wichtiges Thema auf den Nägeln. Pfarrer Markus Buss spricht von einer Entscheidung von großer Tragweite für die Gemeinde. Nachdem der erste Entwurf, ein Anbau zum Burggarten hin, beim Geschichts- und Heimatverein Dreieichenhain (GHV) als Burgeigentümer keine Zustimmung fand, haben die Architekten Benjamin und Jochem Jourdan eine alternative Planung erarbeitet. Buss verweist auf die enge Abstimmung mit Kirchenvorstand, Landeskirche und Denkmalpflegern. Auch mit dem GHV-Vorstand habe es bereits Gespräche gegeben, nach denen sich der Pfarrer vorsichtig optimistisch zeigt. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Buss: „Das wird eine wichtige Woche für uns.“

+ Sie sind optimistisch, dass es mit der Renovierung der Burgkirche bald losgehen kann (von links): Pfarrer Markus Buss, die Architekten Benjamin und Jochem Jourdan, Pfarrerin Barbara Schindler und Robin Tischer (Bauausschuss des Kirchenvorstands). © hok An Benjamin Jourdan liegt es, die Pläne vorzustellen. Demnach sollen die Sakristei und die Behindertentoilette das Gebäude an der Südostseite umrunden und sich quasi anschmiegen. Vorgesehen sind 47 Quadratmeter Nutzfläche. Von der Sakristei könne man direkt in den Altarbereich gelangen. Für den Bau soll ein großer Mauerpfeiler aus den 50er Jahren hinter der Kirche, der nicht mehr zur Abstützung des historischen Gebäudes benötigt wird, abgerissen werden. Der dort verbaute rotliegende Sandstein, der ja auch bei der Burgkirche Verwendung fand, könne für die Fassade genutzt werden. Bei der Anordnung habe man darauf geachtet, dass zu Ostern das Fenster hinter dem Altar zum Sonnenaufgang weiter erstrahlt und nicht verschattet wird. „Es ist also auch etwas Kosmologie dabei“, meint der Architekt schmunzelnd. Auf dem Anbau könnte eine kleine Terrasse entstehen – beispielsweise für Konzerte oder Veranstaltungen. Neben dem Anbau planen die Architekten einen Sakristeigarten zur Aufwertung des bisher ungenutzten Geländes. In der Kirche soll unter anderem die Holzkassettendecke neu entstehen, die Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden ist. Dazu hängen schon einige Module mit unterschiedlicher Farbgebung an der Decke, um einen Eindruck zu vermitteln. Doch dafür werden weitere Spenden benötigt.

In der Diskussion geht es beispielsweise um die Frage nach der Notwendigkeit eines Anbaus. Die Kirche mit ihrer besonderen Atmosphäre sei vielen Menschen ans Herz gewachsen, sie sei allerdings klein, so der Pfarrer. Momentan gebe es an vielen Ecken „Gerümpel“, das für die Gottesdienste benötigt und in dem Anbau untergebracht werden könnte. Ziel der Renovierung sei es, für Klarheit in dem Gotteshaus zu sorgen und Platz für die Vielfalt des Gemeindelebens zu schaffen. Zu einer barrierefreien Kirche gehöre auch eine Behindertentoilette.

Sollte der GHV zustimmen, müsse der Plan nicht nur von den zuständigen Behörden, sondern auch von den Gremien der Kirche abgesegnet werden. Wenn alles gut geht, könnte es nach der Kerb Anfang Juni losgehen. Jourdan rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb Jahren, sodass die Kirche noch rechtzeitig zu ihrem 300. Geburtstag im Advent 2018 im neuen Glanz erstrahlen könnte.

Um das Projekt zu schultern, ist die Gemeinde auf Spenden angewiesen. Benötigt werden an die 500.000 Euro. Aktuell steht das Spendenbarometer bei 115.000 Euro, wie Buss beim Empfang mitteilt. Optimistisch stimmt ihn, dass seit Start der Fundraising-Aktion 53.000 Euro zusammenkamen. „Es gibt aber noch Luft nach oben.“ Während der Bauzeit stehen als Ausweichsorte für Gottesdienste neben dem Gemeindehaus die Schlosskirche Philippseich zur Verfügung. Zudem ist die Aktion „aufsuchende Gemeinde“ geplant – mit Gottesdiensten an unterschiedlichen Orten. Auftakt ist am 19. Februar im Hainer Feuerwehrhaus.