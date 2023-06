Lustige Cartoons zur Mobilität

Von: Nicole Jost

Mit der Wasserwaage, damit’s auch ordentlich wird: Museumsleiterin Corinna Molitor und ihr neuer Mitarbeiter Lars Feuer hängen die Exponate von „Abgefahren – Cartoons zur Mobilität“ auf, die jetzt zu sehen sind. © JOST

Die 120 Cartoons hängen zentimetergenau ausgerichtet an den Wänden des Dreieich-Museums. Der Ethnologe Lars Feuer, neuer Mitarbeiter von Leiterin Corinna Molitor, hat gemeinsam mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen ganze Arbeit geleistet. Die Ausstellung „Abgefahren – Cartoons zur Mobilität“ ist im Museum auf dem Burggelände in Dreieichenhain sehen. 17 Cartoonisten haben die Sammlung der Caricatura-Galerie für Komische Kunst Kassel mit ihren Zeichnungen bestückt.

Dreieich - „Es ist eine Ausstellung, die sehr gut zu der Leichtigkeit des Sommers und der Burgfestspiele passt“, freut sich Corinna Molitor über die lustigen, ironischen und manchmal sarkastischen Bilder zum Thema Mobilität. Die Burgfestspiele spielen für das Museumsteam eine wichtige Rolle. Sechs Wochen lang ab 28. Juni kommen viele hundert Menschen direkt vor die Tür des Museums. Die Ausstellung öffnet an jedem Spieltag jeweils eine Stunde vor Beginn. „Die Menschen sind guter Stimmung, sie kommen zu uns rein und wollen unterhalten werden. Das klappt mit intelligenten Cartoons sehr gut. Denn es ist nicht wichtig, ob nur die Bilder in einem Raum angeschaut werden, ein Teil oder alle 120“, betont Molitor, dass die einzelnen Werke nur das Thema verbindet, aber eben nicht komplett angesehen werden müssen.

Veranstaltungen nutzen

„Viele Leute kommen, schauen sich einen Teil an und besuchen uns ein anderes Mal wieder und sehen sich dann auch oben die Dauerausstellung an“, berichtet die Leiterin. Mit Veranstaltungen wie den Festspielen, dem Töpfermarkt oder auch dem Weihnachtsmarkt biete sich dem Museum eine Öffentlichkeit, die das Team gerne nutzt.

Die Motive von Künstlern wie BECK, Uli Döring, Petra Kaster, Til Mette oder Miriam Wurster beschäftigen sich mit der Vielfalt der Mobilität und auch den Herausforderungen der Klimakrise. Es geht um das geliebte Auto, um den SUV, die Bahn, den E-Roller. Die Bildergeschichten beleuchten das wichtige Thema von vielen Seiten – wobei bei dem einen oder anderen Cartoon das Lachen auch schon mal im Hals stecken bleiben kann, weil so viel Wahrheit darin steckt. So regt die Schau auch zum Nachdenken an – ganz ohne Holzhammer.

Großes Interesse

Corinna Molitor ist zufrieden, wie „Abgefahren“ angelaufen ist. Das Interesse ist groß. Die Leiterin freut sich immer wieder über die Wandelbarkeit der Räume des Geschichts- und Heimatvereins. Die Cartoonausstellung bietet viel Platz, weil nur die Wände bespielt sind und der eigentliche Raum frei bleibt. „Bei der Anzahl der Bilder mussten wir allerdings auswählen, wir haben gar nicht alle Exponate aus Kassel untergebracht“, berichtet Molitor, die sich zusammen mit Lars Feuer und dem Team von Ehrenamtlichen nun auf viele Besucher freut.

