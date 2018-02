Dreieichenhainer will für Amt des Bürgermeisters kandidieren

Dreieich - Der Termin steht noch nicht fest, aber die Bürgermeisterwahl wird voraussichtlich Ende Oktober sein. Ob Amtsinhaber Dieter Zimmer (SPD) wieder antritt, ist offen. Einer, der ihn beerben möchte, ist Christian Kurz.

Der Dreieichenhainer hat gestern angekündigt, als unabhängiger Kandidat anzutreten. Er wolle das Leben aller Dreieicher „ein bisschen besser machen“, sagt der 35-Jährige, der in der Politik ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. Kurz will den Einzug ins Rathaus als parteiloser Bewerber schaffen. Dazu muss er zu gegebener Zeit 90 Unterstützer-Unterschriften vorweisen. In den nächsten Tagen und Wochen wolle er Gespräche mit den Vorsitzenden von Parteien und Fraktionen führen, „um eventuelle Gemeinsamkeiten zu finden“.

Kurz wohnt mit Freundin und Hund in einem Fachwerkhaus in der Hainer Altstadt. Nach dem Abitur an der Weibelfeldschule absolvierte er bei einer Bank eine Ausbildung zum Fach-Informatiker. Seit 2008 ist er selbstständig und Mitgesellschafter einer Digital-Agentur. In Dreieichenhain ist er ehrenamtlich engagiert. Seit 2001 ist Kurz Kassenwart beim Verein IG Haaner Kerbborsche, von 2008 bis 2013 gehörte er dem Vorstand des Geschichts- und Heimatvereins an. Von daher wisse er, wo die Vereine der Schuh drückt.

+ Christian Kurz will sich als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl bewerben. © Schmidt (p) Einer der Hauptgründe für die Kandidatur sei der von der Stadt Mitte November vermeldete Einbruch von 8,7 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer gewesen. Das sei alles andere als überraschend gekommen. Die Firma Biotest habe schon im April eine Gewinnwarnung veröffentlicht. „Wenn ein Großteil der Gewerbesteuereinnahmen von wenigen Unternehmen abhängt, dann kann man als Bürger erwarten, dass entweder die Verwaltung lokale oder Wirtschafts-Nachrichten liest oder in regelmäßigem Austausch mit den Unternehmen steht“, meint Kurz. Die Verwaltung, insbesondere der Bürgermeister, hätten geschlafen. „Die Verbindung zwischen Wirtschaft und Verwaltung muss besser werden. Dieter Zimmer ist ein feiner Mensch, der lange Zeit sehr gute Arbeit für Dreieich gemacht hat. Auch wenn ich ungern mit dem Finger auf jemanden zeige, aber als oberster Chef von Wirtschaftsförderung und Finanzen trägt er eben die Verantwortung.“

Beim Aufregerthema Lettkaut positioniert sich der Dreieichenhainer „klar auf der Seite der Vereine“. Die seit Jahrzehnten dort angesiedelten Klubs „haben so einen Umgang wie bisher nicht verdient“, so Kurz. Nach seiner Meinung geht das Thema alle Dreieicher an. Eine Internationale Schule mit 1000 Schülern ziehe vermutlich 400 neue Familien in die Stadt, spekuliert er. Er habe nichts gegen Neubürger, „aber wo sollen die alle wohnen?“ Über die Zukunft der Lettkaut will Kurz auch Gespräche mit den Parteien führen, vor allem auf sachlicher und nicht auf emotionaler Ebene.

Im Falle eines Wahlsiegs werde er im Rathaus „ein paar Dinge“ umkrempeln, kündigt der Bewerber an. Als Schlagworte nennt er mehr Bürgerservice, Digitalisierung und Transparenz. (fm)