Clubs wollen sich weiter öffnen

Dreieich - Für eine Stadt in der Größe von Dreieich ist die Behindertenberatung und -betreuung im weiten Umkreis einzigartig. Doch auf dem Erreichten wollen sich die Verantwortlichen nicht ausruhen und sich im Sinne der Inklusion weiter öffnen. Von Holger Klemm

Wertvolle Unterstützung kommt vom Förderverein.

„Unser Ziel ist es, die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglich“, sagt Ursula Zimmermann, die mit Michael Krüger für das städtische Angebot zuständig ist, bei der gestrigen Vorstellung des Jahresberichts. Das bewährte Konzept ruht neben der Beratung dabei weiter auf zwei Säulen. Zum einen gibt es für die aktuell 78 Teilnehmer zwischen acht und 69 Jahren mit geistiger Behinderung fünf Freizeitclubs je nach Altersgruppe, zum anderen Freizeiten, die für Abwechslung vom Alltag sorgen. „Die Kapazität der Clubs ist abhängig vom individuellen Betreuungsbedarf“, erklärt Zimmermann. Beim Teenie-Club für 13- bis 18-Jährige werden nach den Sommerferien Plätze frei und Interessierte können sich bei der Behindertenbetreuung melden. Wegen der hohen Nachfrage gibt es bei den drei Clubs für Erwachsene dagegen eine Warteliste.

Zimmermann und Krüger können sich auf ein Betreuungsteam verlassen, das sich mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein um die Teilnehmer kümmert. Die Mitarbeiter, unter ihnen größtenteils Studenten werden ständig weitergebildet, „um das hohe Niveau aufrechterhalten zu können“, so Zimmermann. Damit soll den Besuchern eine möglichst selbstbestimmte Freizeitgestaltung geboten werden.

In Zeiten der Inklusion will die Behindertenbetreuung sich weiter öffnen. „Früher haben wir Feste nur unter uns gefeiert, das wollen wir ändern“, betont Zimmermann. Im vergangenen Jahr hat es dazu ein Fußballturnier gegeben, das trotz des strömenden Regens ein voller Erfolg war. Zimmermann freut sich über das schöne Miteinander bei der Veranstaltung. Eine Neuauflage steht am 17. Juni an. Für September ist ein Jubiläumsfest zum 40-jährigen Bestehen der Arbeit geplant. Die Besucher können sich näher kennenlernen, austauschen und Spaß haben.

Für Bürgermeister Dieter Zimmer ist das Angebot eine Herzensangelegenheit. Allerdings musste auch dieses im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen Federn lassen. Die Freizeiten für Erwachsene wurden von 13 auf acht Tage gekürzt. Seit 2014 gibt es eine monatliche Teilnahmegebühr der Clubbesucher von zehn Euro. Auch Teile der Freizeitkosten bestreiten sie selbst.

Für eine Verbesserung der Situation sorgt der 2014 gegründete Förderverein. Den Mitgliedern ist es zu verdanken, dass die Freizeiten der drei Erwachsenenclubs um einen Tag verlängert werden konnten. Auf die Kinder der „kleinen Strolche“ wartete zusätzlich eine viertägige Kurzfreizeit.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen werden neue Teilnehmer aus der Umgebung nur noch in die Clubs aufgenommen, wenn ihre Heimatstädte für deren Kosten aufkommen. Zudem zahle die Stadt nichts mehr für Freizeitteilnehmer aus anderen Kommunen. Sollten diese nicht dafür aufkommen, seien die Eltern dafür zuständig. Das betreffe derzeit zehn Besucher. „Wir sehen die Heimatkommunen in der Pflicht“, unterstreicht Zimmer. Generell habe sich die Zahlungsmoral aber verbessert. Zimmermann berichtet, dass von den Nachbarstädten mittlerweile ein Betrag von 28 500 Euro für die Clubarbeit zusammenkomme. Knapp 15 000 steuern sie zu den Freizeiten bei, vom Kreis kommen weitere 16 000, von den Teilnehmern 21 671. Bei Gesamtkosten von 67 932 Euro für die Freizeiten belaufe sich der städtische Zuschuss auf 15513 Euro. Die Kosten für die gesamte Behindertenbetreuung beliefen sich 2016 auf insgesamt 334 939 Euro.

Weitere Infos gibt es bei Ursula Zimmermann und Michael Krüger im Fachbereich Soziales, Schule und Integration, s 06103 601-243.