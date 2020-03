Mädchen mit Vorerkrankung wartet seit Tagen auf Coronavirus-Test

Coronavirus in Offenbach: Die Behörden sind überlastet. Selbst ein vorerkranktes Kind aus Dreieich kann keinen Test auf das Coronavirus Sars-CoV-2 machen.

Eine Familie kehrt mit Symptomen des Coronavirus Sars-CoV-2 aus Tirol zurück.

des aus Tirol zurück. Sie begeben sich freiwillig in Quarantäne .

. Auf Coronavirus-Tests in Offenbach warten sie vergeblich - auch die vorerkrankte Tochter.

Dreieich – „Ich will wirklich niemanden verrückt machen und auch keine Panik schüren“, betont Jürgen Graf. Aber der Dreieicher möchte die Menschen um sich herum für die Vorsichtsmaßnahmen und die immer umfassender werdenden und aus seiner Sicht äußerst sinnvollen Einschränkungen sensibilisieren.

Denn er und seine Familie sind schon betroffen von der Quarantäne und den typischen Krankheitsanzeichen. Ob sie tatsächlich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind, ist bislang allerdings noch nicht getestet worden.

Verdacht auf Coronavirus Sars-CoV-2 in Dreieich (Kreis Offenbach)

Rückblick: Am vergangenen Freitag brach die Familie ihren Tirol-Urlaub ab, nachdem beide Kinder in Österreich mehrere Tage Fieber und heftigen Husten hatten. „Weder Fiebersaft, Fieberzäpfchen, noch Antibiotika haben angeschlagen“, erzählt der Familienvater. Zuhause in Dreieich angekommen, begibt sich die Familie sicherheitshalber in eine selbst auferlegte Quarantäne.

Das Wochenende verbringt Graf mit dem Versuch, die Servicenummer der Kassenärztlichen Vereinigung zu erreichen. Die 116 117 ist dauerbesetzt. Er fliegt immer wieder aus der Leitung oder es kommt der Hinweis, er solle es in ein paar Minuten wieder versuchen.

Am Sonntag bekommt auch seine Lebensgefährtin Fieber. Husten hat das Paar schon seit ein paar Tagen. Am Montagvormittag erreicht Graf endlich einen Mitarbeiter des Gesundheitsamts im Kreis Offenbach. „Er war auch sehr freundlich und ehrlich bemüht, mir zu helfen“, sagt der Dreieicher.

Die Familie bekommt offiziell eine Amtsanordnung zur häuslichen Isolation. Auf die Frage, ob die Familie einen Test machen könne, erhält Graf die Antwort, dass es derzeit keinen Sinn mache und es an der Situation nichts ändern würde, falls der Test positiv ausfiele.

Dreieich (Landkreis Offenbach): Verdacht auf Coronavirus - Test nicht möglich

Die Lage im heimischen Krankenlager spitzt sich am Montag zu: Die kleine Tochter hat mit obstruktiver Bronchitis eine Vorerkrankung. Ihr Fieber schwankt zwischen 38,5 und 40,2 Grad, sie bekommt schlecht Luft und will nicht essen und trinken. Ein Kinderarzt untersucht das Mädchen, diagnostiziert eine beginnende Lungenentzündung und verschreibt Antibiotika.

„Dafür waren wir schon sehr dankbar, denn er begibt sich damit ja auch in Gefahr einer Ansteckung“, so Graf. Die Ansage lautet dann: weiter in Isolation bleiben und das Kind in die Klinik bringen, falls sich die gesundheitliche Situation weiter verschlechtert. Der Familienvater greift wieder zum Telefonhörer, bringt eine Amtsärztin vom Gesundheitsamt auf den neuesten Stand. Graf wünscht sich einen Test, um Gewissheit zu bekommen. Dieser sei aber derzeit nicht möglich, kein Labor habe mehr Kapazitäten zur Auswertung.

Verdacht auf Coronavirus in Dreieich (Kreis Offenbach): Viel Solidarität und Unterstützung

Dem Sohn geht es inzwischen schon deutlich besser. Auch Graf selbst fühlt sich soweit gut. „Wir haben ganz tolle Nachbarn, die für uns einkaufen und zur Apotheke gehen. Aber dieses Kopfkino, gerade im Hinblick auf unsere Tochter, treibt uns über unsere Belastungsgrenze.“

Graf wünscht sich, dass die Leute die Situation ernst nehmen und soziale Kontakte wirklich auf das Notwendigste beschränken. „Panik hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Nur gemeinsam werden wir die Lage in den Griff bekommen können und dazu gehört es, mit Bedacht zu agieren und verständnisvoll zu handeln.“ Er habe viele Anrufe und Mails mit Anteilnahme und Hilfsangeboten bekommen, erzählt Graf. „Die Solidarität ist riesig.“

Verdacht auf Coronavirus Sars-CoV-2: Behörden in Offenbach überlastet

Ursula Luh, Pressesprecherin des Kreises Offenbach, bestätigt, dass das Gesundheitsamt – Stand Dienstagmittag (17.03.2020) – derzeit keine Tests machen kann, weil die Labore überlastet sind. „Aus diesem Grund sind die Zahlen der aktuellen Corona-Fälle derzeit wenig belastbar“, so Luh.

Weiter heißt es aus dem Kreishaus: Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt und eindeutige Symptome zeigt, erhält eine so genannte Absonderungsverfügung und wird damit 14 Tage in Quarantäne geschickt. Der Abstrich wird dann später nachgeholt. Das Gesundheitsamt ist nach Luhs Worten personell verstärkt worden, damit die Anrufe bedient und alle Fälle aufgenommen werden könnten.

Verdacht auf Coronavirus Sars-CoV-2: Erstmal zu Hause bleiben

Die Kassenärztliche Vereinigung sagt auf Anfrage, dass die Anzahl der Anrufe auf der 116117 derzeit den Normalbetrieb um ein Vielfaches übersteige. Dadurch könne es zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen. Die KV arbeite mit Hochdruck an Lösungen, um so viele Anrufe wie möglich zu bearbeiten, versichert Pressesprecher Alexander Kowalski.

Er rät Personen, die entsprechend der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein begründeter Coronavirus-Verdachtsfall sind und die 116117 nicht erreichen können – soweit es ihr gesundheitlicher Zustand erlaubt – zunächst einmal zu Hause zu bleiben und darüber hinaus die Handlungsempfehlungen des RKI zu beachten.

Von Nicole Jost

