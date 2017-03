Biotest: „Der Investor kauft Perspektive“

Die neue Produktionsanlage von Biotest in Dreieich, in der ab 2020 Medikamente aus Blutplasma hergestellt werden sollen. Bei den Ausbauplänen „Biotest Next Level“ liegt das Unternehmen nach eigener Aussage im Zeit- und Kostenplan.

Dreieich - Paukenschlag in der Pharmabranche: Der chinesische Investor Creat Group will das Dreieicher Unternehmen Biotest kaufen. Biotest selbst sieht keine Gefahren für Jobs und Standort. Im Gegenteil werde die Expansion ungebremst weitergehen. Von Achim Lederle

Wie Biotest mitteilte, gehe es in den Gesprächen um eine langfristige strategische Investition. „Das Gesamtpaket stimmt bei Creat. Die Gruppe will in den Standort Dreieich mit allen bestehenden sowie zukünftigen Arbeitsplätzen investieren“, unterstrich gestern Biotest-Pressesprecher Dirk Neumüller gegenüber dieser Zeitung.

Creat biete 28,50 Euro je Stammaktie und 19 Euro je Vorzugsaktie. Der Kaufpreis würde also fast eine Milliarde Euro betragen, „mit der neuen Produktionsanlage und anderer Infrastruktur über 1,2 Milliarden Euro“, so Neumüller.

Wichtig für die Beschäftigten: Neben Namen und Firmensitz werde auch festgehalten an „geltenden Betriebsvereinbarungen, bestehenden Tarifverträgen und der betrieblichen Mitbestimmung“, wie es im Pressetext heißt. Dies soll in einem Vertrag über fünf Jahre vereinbart werden.

Neumüller: „Der Investor kauft Perspektive. Das heißt, bei einer Einigung werden auch alle Ausbau- und Expansionspläne in Infrastruktur und Arbeitsplätze übernommen.“

Wie Neumüller mitteilte, sind aktuell über 1100 Mitarbeiter in Dreieich beschäftigt, über 200 mehr als noch vor zwei Jahren. Weitere 100 Jobs sollen in diesem Jahr geschaffen werden; etwa 80 Auszubildende seien alleine 2016 eingestellt worden.

„Als Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln ist es für uns sehr schwierig, geeignete Fachkräfte zu finden. Deshalb bilden wir massiv selbst aus“, so Neumüller. Wie das Unternehmen betonte, gibt es keine Garantie auf eine Einigung mit Creat. „Die Verhandlungen können Wochen, aber auch noch Monate dauern“, erklärte Neumüller. Dies sei ein „vielschichtiger Prozess“. Neben dem Aufsichtsrat müsse zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zustimmen. Auf einen späteren Termin verschoben sei auf jeden Fall bereits die am 10. Mai geplante Biotest-Hauptversammlung.

Creat ist in der Branche kein Unbekannter. 2016 erwarb das Unternehmen die britische Bio Products Laboratory Ltd. (BPL) für 820 Millionen Pfund. Mit dem Erwerb von Biotest würde Creat seine Position auf dem Weltmarkt für Plasmaprodukte weiter ausbauen. Neumüller: „Der Einstieg von Creat ist für Biotest auch unter dem Aspekt, besser auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen, interessant.“ Chinesische Firmen kaufen sich in zunehmender Zahl bei deutschen Unternehmen ein: So hat der Hausgerätehersteller Midea den deutschen Roboterbauer Kuka übernommen. Auch der Maschinenbauer Aixtron war heiß begeht, der Kauf scheiterte jedoch an Sicherheitsbedenken der USA.

Laut Neumüller liegen die Dreieicher bei den Ausbauplänen „Biotest Next Level“ im Zeit- und Kostenplan. Über 250 Millionen Euro werden dabei insgesamt unter anderem in neue Produktionsanlagen investiert. Der Rohbau für die neue Fabrik steht bereits. Laut Neumüller soll hier spätestens 2020 mit der Produktion von biologischen Arzneimitteln aus Blutplasma begonnen werden. Mit den Arzneimitteln werden Menschen mit schweren, oft lebensbedrohlichen Erkrankungen des Blutes und des körpereigenen Abwehrsystems behandelt.

2016 konnte Biotest die Umsatzerlöse von 589,7 auf 610,4 Millionen Euro steigern. Mit dem Verkauf des Therapie- und Lohnherstellungsgeschäfts in den USA an Adma Biologics hat Biotest einen großen Verlustbringer abgestoßen. Dies zeigt sich auch im operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit), das 2016 auf 63,9 Millionen Euro nach 37,3 Millionen 2015 gestiegen ist. Aufsichtsrat und Vorstand wollen der Hauptversammlung deshalb eine Dividendenerhöhung auf fünf Cent je Stammaktie und sieben Cent je Vorzugsaktie vorschlagen.

Am Aktienmarkt wurden die Biotest-Pläne euphorisch aufgenommen: Die Papiere legten im Kleinwerteindex SDax um rund 20 Prozent zu. Die Anteile befinden sich zu gut 50 Prozent im Besitz der Eigentümerfamilie Schleussner, die dem Deal ebenfalls zustimmen muss.