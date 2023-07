Darmstadts berühmtester Kater nun in Dreieich

Von: Steffen Gerth

Einstein, die berühmteste Katze von Darmstadt, ist seit ein paar Tagen in Dreieich zu Hause. In seiner langjährigen Heimat war der stadtbekannte Kater immer mal wieder für einen Aufreger gut. Das Bild zeigt ihn in einem Supermarkt, in dem er vermutlich den Einbruchalarm ausgelöst hatte. © polizei südhessen

In Darmstadt hatte er Kultstatus, vor Kurzem ist „Stadtkater Einstein“ in den Kreis Offenbach nach Dreieich gezogen, was mit Blick auf dessen Besitzerin nur konsequent ist.

Dreieich – Schlafen, kuscheln, fressen – der Tag hat Struktur für „Einstein“. Oder besser: Er lässt es ruhig angehen nach seinem Umzug, der für regionale Verhältnisse den Übertritt in eine andere Welt bedeutet. Denn für Darmstädter ist alles, was mit Stadt und Kreis Offenbach zu tun hat, verbotenes Land. Und nun ist tatsächlich das bekannteste Tier der Stadtgeschichte dorthin gezogen: der Kater „Einstein“. Seit etwas mehr als einer Woche lebt er in einem Haus in Dreieich. Der Partner von Besitzerin Sarah Ressel hat im Kreis Offenbach einen neuen Arbeitsplatz gefunden, also wollte das Paar dorthin ziehen. Irgendwo im Grünen ist die neue Bleibe, noch sind ein paar Renovierungsarbeiten notwendig.

Eigene Facebook-Gruppe

Aber in den nächsten Tagen wird Sarah Ressel in ihrem neuen Wohnort kleine Plakate verteilen, auf denen erklärt wird, was für ein besonderes Tier jetzt dort sein Revier abstecken wird. „Wir wollen unsere neuen Mitbürger darauf vorbereiten.“ Mehr Infos, vor allem, um welchen Stadtteil von Dreieich es sich handelt, sind ihr noch nicht zu entlocken. Diskretion ist angesagt, denn es geht hier um einen Popstar, um ein Tier, in das sich Darmstadt verliebt hat. Und weil der Rummel um „Einstein“ bisher schon erheblich war, wurde er nach dessen Wegzug noch größer. Darmstadt trauert, oder zumindest die mittlerweile fast 10 900 Mitglieder der Facebookgruppe „Einstein der Stadtkater“, in der sämtliche Aktivitäten von „Seiner Hoheit“ (so wurde er genannt) dokumentiert und kommentiert wurden.

Und es gab viel zu dokumentieren, denn „Einstein“ ist, nun ja, gerne unterwegs und ein kontaktfreudiges Tier. Die bisherige Wohnung mit Hinterhof im Darmstädter Martinsviertel mit Zugang zum nahen Park Herrngarten reichten dem Kater nicht als Hoheitsgebiet, also wanderte er durch die Gegend – voriges Jahr sogar bis ins zehn Kilometer entfernte Roßdorf. Vorzugsweise war er aber in der Darmstädter Innenstadt unterwegs, er nutzte einen Drogeriemarkt, ein Schuh- und ein Einrichtungsgeschäft als Schlafplätze. Er löste Polizeieinsätze aus, war tagelang verschwunden – immer nahm die Stadt Anteil, immer schrieben die Zeitungen erst besorgte, dann erleichterte Texte.

Bewegungsdrang

„Einstein“ ist eine Norwegische Waldkatze und kam im März 2017 auf die Welt. Wenige Wochen danach ging er in den Besitz von Sarah Ressel und ihrem Partner, die bald spürten, was sie sich für ein vitales Tier ins Haus geholt hatten. Am Anfang dachten sie stets, dass „Einstein“ entlaufen sei, gelegentlich wurde er sogar von unwissenden Mitbürgern in Tierheimen abgegeben. Das Paar fand sich irgendwann mit dem Bewegungsdrang des Katers ab, „wenn wir ihn sehen wollten, sind wir in die Stadt gegangen“, sagt Sarah Ressel.

Die Facebookgruppe „Einstein der Stadtkater“ gründete 2019 dann der mittlerweile verstorbene Tierschützer Jochen Meyer mit der Idee einer öffentlichen Fürsorge. Und dieser Plan ging auf. Fast wie bei einem Liveticker posteten die Menschen Fotos und Beiträge über den jeweiligen Aufenthalt des Katers, Sarah Ressel hat „Einstein“ bestimmt öfter auf Facebook gesehen als daheim.

Die Darmstädter hoffen jetzt auch auf Facebook, dass sie dort wenigstens ein paar Infos über ihren Kater bekommen. Was sie aber noch hinnehmen müssen: „Einstein“ hat schon stimmig seinen Wohnort verändert, denn geboren wurde Besitzerin Ressel in: Offenbach.

