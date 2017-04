Defekte Bahnschranke sorgt für Stau und Ärger

Dreieich - Auch das noch: Als ob es auf den Straßen in Götzenhain und Dreieichenhain durch die Sperrung der B486 zwischen Offenthal und Langen nicht schon zu genügend Staus kommt, fiel heute Morgen auch noch die Bahnschranke zwischen beiden Stadtteilen für mehrere Stunden aus.

Bereits am Donnerstagabend hatte die Schranke am Geißberg den Geist aufgegeben, sie ging nicht runter. Da wohl nur für kurze Zeit. Lang genug aber, dass es zu einigen gefährlichen Situationen kam. Obwohl die Lokführer in solchen Fällen angehalten sind, sich im Schritttempo an den Übergang ranzutasten. Heute Morgen dauerte die technische Störung hingegen mehrere Stunden – ab zirka 4.30 Uhr zeigte die Ampel Dauerrot, während die Schranke streikte. Ein Notfallmanager der Bahn und weitere Mitarbeiter stoppten die Autos, wenn sich ein Zug der Dreieichbahn näherte. Derweil bemühten sich Techniker, den Schaden zu beheben. Seit 11 Uhr, so eine Sprecherin der Bahn, laufe der Betrieb wieder ordnungsgemäß. (fm)

