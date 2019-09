Dekanat Dreieich geht neue Wege gegen den Personalmangel in Kitas

Dreieich: „Das Thema treibt uns um und bereitet uns große Sorgen“, bestätigt Brigitte Molter, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft KitaEltern Hessen.

Dreieich – In vielen Kommunen fehlt es an Kita-Plätzen, ein Grund ist der Personalmangel (wir berichteten mehrfach). Das Evangelische Dekanat Dreieich möchte nun mit einem neuen Angebot den Beruf attraktiver zu machen: In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift in Darmstadt bietet der Träger von insgesamt zehn evangelischen Kitas in Dreieich, Langen und Neu-Isenburg eine verkürzte Ausbildung an.

Diese dauert normalerweise bis zu fünf Jahre, die Azubis bekommen erst im Praxisjahr eine Vergütung, für die restlichen Ausbildungsjahre müssen sie meist Schulgeld zahlen.

Praxisintegrierte Ausbildung wird vergütet

Die neue praxisintegrierte Ausbildung des Dekanats Dreieich wird vergütet, das Schulgeld von monatlich 160 Euro übernimmt das Dekanat. Das solle auch Quereinsteigern, die bisher Geld verdient haben und darauf angewiesen sind, den Berufswechsel erleichtern, so Christine Großebörger, Geschäftsführerin der Kindertagesstätten im Evangelischen Dekanat Dreieich. „Auch für Migranten, die in ihrer Heimat bereits einer Beschäftigung nachgegangen sind, stellt dies eine gute Chance dar, sich hier bei uns eine neue Existenz aufzubauen“, meint sie.

„Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Es ist gut, dass es neue Angebote gibt, darüber freuen wir uns immer“, bewertet Elternvertreterin Brigitte Molters die neue Möglichkeit. „Wichtig ist allerdings auch, dass die Qualität der Ausbildung gewährleistet wird.“

Die ersten drei Azubis haben begonnen

Insgesamt 25 Schüler können pro Jahr die neue Ausbildung am Elisabethenstift machen, drei dieser Plätze jedes Jahrgangs werden vom Dekanat Dreieich unterstützt. Im August haben die ersten drei Azubis ihre Ausbildung begonnen. Pro Woche arbeiten sie drei Tage in einer Kita des Dekanats, an zwei Tagen haben sie ganztägig Unterricht in der Fachschule, vereinzelt auch an einem Samstag im Monat. „Module, die in der Schule auf dem Lehrplan stehen, werden direkt in der Praxis erlebt“, beschreibt Großebörger das Konzept.

„Die Ausbildung ist allerdings nur die eine Seite, die oft schlechte Vergütung und die Arbeitsbelastung der Erzieher ist aber nach wie vor ein Problem, das die Attraktivität des Berufes immer noch einschränkt“, mahnt Molter von der Landesvertretung der Kita-Eltern.

Service

Die nächste Bewerbungsperiode endet am 20. Februar 2020. Interessierte können sich beim Dekanat (kitas.dek.dreieich@ekhn-net.de) oder beim Elisabethenstift bewerben: pae-elisabethenstift.de