Neues Zuhause gesucht: Rüde Dexter ist verspielt

Dreieich - Der Verein Artgerecht Tierschutz sucht für den Malinois-Mischlingsrüden Dexter ein neues Zuhause. Der im September 2015 geborene Hund ist etwa 55 Zentimeter groß und 22 Kilo schwer.

Nach Angaben des vermittelnden Vereins ist Dexter ein verspielter und wissbegieriger Hund, der seinen Haltern gerne gefallen möchte. „Der hübsche Rüde möchte noch viel lernen und ist mit Begeisterung dabei: Suchspiele, Hundetricks und Fährtenarbeit bereiten ihm große Freude. “.

In der Wohnung verhalte sich Dexter sehr ruhig. Selbst wenn Besuch klingelt, bellt er nicht. Alleine bleibt er aber ungern in seinem Zuhause. „Er macht nichts kaputt, aber er bellt und jault auch manchmal laut. Das Alleinbleiben muss in jedem Fall noch geübt werden.“

Der Verein beschreibt Dexters Verhalten gegenüber Erwachsenen und auch Kindern als sehr freundlich und aufgeschlossen. Auch mit Hündinnen versteht er sich gut, „bei Rüden entscheidet die Sympathie“. Artgerecht beschreibt den Rüden weiter als gut erzogen. Kein Wunder: Denn Dexter hat bereits die Hundeschule besucht. Auch Jogger und Radfahrer lassen ihn kalt.

Dexter wünscht sich ein neues Zuhause in einem aktiven Haushalt. Seine neuen Besitzer sollten ihn auch fordern, denn der junge Rüde ist gerne ausgelastet. Der niedliche Junghund ist zudem stubenrein, geimpft, gechippt und kastriert. An einer Pfote hat er eine Verwachsung, die ihn derzeit aber weder beim Laufen, Toben oder Rennen behindert.

Wer Dexter kennenlernen will, kontaktiert Artgerecht Tierschutz, Robert-Koch-Straße 4, 63303 Dreieich, Telefonnummer 2002780 oder www.artgerecht-tierschutz.com. (jrd)