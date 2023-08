Die Kapazitäten im Dreieicher Tierheim sind ausgeschöpft

Von: Nicole Jost

Das Dreieicher Tierheim ist komplett besetzt, derzeit können nur noch Fundtiere aufgenommen werden. © - Jost

Erst vor wenigen Monaten gibt es einen SOS- Ruf aus dem Tierheim Dreieich. Jetzt hat sich die Lage drastisch zugespitzt: Die Gehege für Hunde und Katzen sind besetzt, teilweise doppelt belegt, das Personal muss Abgabe-Tiere ablehnen und für eventuelle Fundtiere, die die Polizei meist nachts bringt, lassen die Mitarbeiter Transportboxen in der Quarantäne-Station stehen.

Dreieich - Die Überfüllung des Tierheims, das von derzeit acht Kommunen finanziert wird (Egelsbach, Heusenstamm, Langen, Mühlheim, Neu-Isenburg, Obertshausen, Seligenstadt und Dreieich) hat drastische Konsequenzen für die Tiere. Ein Beispiel aus dieser Woche: Ein Mann klingelt am Tor und will seine Hündin abgeben. Über die Sprechanlage erklärt die Mitarbeiterin dem Dietzenbacher, dass für ihn das Tierheim Darmstadt zuständig ist, weil Dietzenbach nicht zum Trägerverein der Einrichtung in Dreieich gehört. Der Mann verschwindet mit dem Hund – zwei Stunden später ist eine ältere American Bully-Hündin am Tor festgebunden. „Wir können nicht beweisen, dass es derselbe Hund ist, aber wir gehen davon aus“, sagt Tierheim-Leiter Michael Krause.

Natürlich wird das Tier versorgt. Die Hündin ist gechipt, aber nicht gemeldet. Sie hat dicke Milchleisten, was vermuten lässt, dass sie öfter Welpen hatte und sie blutet. „Vielleicht ist es eine Infektion, vielleicht eine innere Verletzung. Wir sind dran, es abzuklären, aber vermutlich ist das der Grund, warum sie ausgesetzt wurde“, sagt Krause.

Die Situation ist schlimm für die Mitarbeiter. Alle haben den Anspruch, Abgabetiere zu nehmen. Allein aus Tierschutzgründen, und weil dann das passiert, was hier geschehen ist: Die Vierbeiner werden einfach ausgesetzt. Aber es ist nicht kommunale Aufgabe, Abgabetiere zu nehmen, die Kommunen sind nur verpflichtet, sich um die Fundtiere zu kümmern. Und derzeit ist schlicht keine Kapazität vorhanden, Tiere zu nehmen, die Menschen nicht mehr haben wollen. Die Zahl der Hunde und Katzen, deren Halter sich nicht mehr ihrer Verantwortung stellen, ist hoch wie nie. „Da kommen gerade viele Punkte zusammen. Es sind die Leute, die sich während Corona ein Tier zugelegt haben und jetzt keine Zeit mehr haben. Dazu kommen die Inflation und die Erhöhung der Tierarzt-Gebührensätze – davon sind wir ja nun auch betroffen“, so Krause. Erst vor zwei Wochen gab es den Fall, dass Leute aus Mühlheim eine Fundkatze mit fünf Kitten meldeten und sie, gegen den Rat des Tierheims, in eine Tierklinik gebracht haben. „Ich habe den Leuten am Telefon gesagt, wir können es uns nicht leisten, sechs Tiere in der Klinik behandeln zu lassen. Ich habe angeboten, die Tiere zu bringen, damit unser Tierarzt sie anschaut“, berichtet Krause. Darauf haben die Leute nicht reagiert. Die Katze ist inzwischen in der Klinik gestorben. Ob das Tierheim die Kosten tragen muss, ist offen.

Es frustriert den Leiter, dass das System der kommunalen Tierheime nicht mehr funktioniert. „In der Notsituation, in der wir derzeit stecken, stellt sich heraus, dass dieses Konstrukt, rein auf den Verschleiß zu arbeiten, nicht klappt“, sagt der Tierpfleger. Eigentlich brauche die Einrichtung dringend eine bauliche Erweiterung, um dem Ansturm gerecht zu werden. Im Augenblick sei es eine reine Verwahrung: Die Tiere werden gefüttert, sauber gemacht und medizinisch versorgt. Um die zum Teil schwierigen Hunde aber wieder vermitteln zu können, muss mit ihnen gearbeitet werden – dazu hat das Personal, was auch nur knapp über dem Mindestlohn verdient, bei so vielen Hunden und Katzen keine Zeit. Zudem kommt, dass an der vorhandenen Bausubstanz bis auf Schönheitsreparaturen 50 Jahre lang nichts gemacht wurde. Es müsste also eigentlich eine Sanierung und Erweiterung geben.

„Das Tierheim ist kein Bittsteller bei den Kommunen. Es ist das Tierheim der Städte, die Versorgung der Fundtiere ist eine kommunale Aufgabe“, betont Krause. Er weiß auch, dass Dreieich damit nicht alleine ist. Die Situation, dass die Tierheime sich gegenseitig mit niedrigeren kommunalen Beiträgen Konkurrenz gemacht haben, räche sich jetzt. Man müsse sich Gedanken machen, wie man das künftig betreiben und finanzieren wolle.

„In einem Interview sagte Karl-Heinz Keller von der Tierschutzeinrichtung Kellerranch in Darmstadt-Wixhausen vor einigen Tagen, dass er befürchte, dass wir eines Tages amerikanische Verhältnisse haben, dass Tiere, wenn sie nach einiger Zeit nicht vermittelt sind, eingeschläfert werden. Das wollen wir alle nicht“, sagt Krause abschließend.

