11.000 Euro Schaden: Diebe brechen 90 Hütten auf

Sprendlingen - Immer wieder knöpfen sich Einbrecher Kleingartenanlagen vor, aber der jüngste Fall übersteigt das Maß des Gewohnten. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte bei den Sprendlinger Kleingärtnern an der Lettkaut rund 90 Hütten aufgebrochen. Von Julia Radgen

Die Späne fliegen umher, während sich das Schleifgerät durch das Holz des Fensterrahmens frisst. In Parzelle 20.192, dem Vereinssitz der Sprendlinger Kleingärtner, bearbeiten Manfred Seipel und Johann Franz gemeinsam den altgedienten Holzrahmen, den die unbekannten Einbrecher aus der Hüttenwand des Vereinsheims gerissen haben. So schnell wie möglich soll er frisch lackiert wieder seinen alten Platz an der Hütte finden. „Wir müssen ja alles wieder herrichten“, sagt Seipel mit einem Schulterzucken. Die Hauptarbeit liege aber schon hinter den Kleingärtnern, erzählt er. Bereits gestern hätten die meisten ihre Parzellen begutachtet, die größten Schäden beseitigt und ihr Hab und Gut neu gesichert.

Am Vereinsheim der Kleingärtnerverein gibt gestern Vormittag nur noch wenig darüber Aufschluss, was hier passiert ist: An einem herumstehenden Gitter hängt noch ein halber Fensterladen, ein gerahmtes Gemälde steht verloren herum, ein Fenster ist frisch zugemauert. Eingebrochen wurde schön öfter, aber das sind neue Dimensionen für den Verein. „Es ist der schlimmste Einbruch, den wir je hatten“, sagt der Vorsitzende Günter Neukirch. Die Täter seien mit brachialer Gewalt vorgegangen, hätten dicke Schlösser geknackt, Vergitterungen heraus-, ein halbes Gartenhaus abgerissen.

Die Diebe kamen irgendwann zwischen Montagabend gegen 18 Uhr und Dienstagmorgen um 10 Uhr zur Anlage an der Lettkaut. Dann brachen sie die Türen und Fenster von rund 90 Gartenhütten auf dem Areal auf und nahmen alles mit, was ihnen wertvoll erschien: Stromgeneratoren, Kettensägen, Pumpen, Bohrmaschinen und anderes Werkzeug. Sogar Kinderfahrräder zählten zum Diebesgut, erzählt Neukirch.

Wie die Polizei gehen die Kleingärtner davon aus, dass die Täter mit einem Transporter vorgefahren sind. Am Parkplatz hinter dem Schützenverein war der Zaun aufgeschnitten, viele Schubkarren aus den Gärten standen dort herum, die wohl zum Transport des Diebesguts benutzt worden sind. Nur Rasenmäher hätten die Diebe seltsamerweise nicht mitgenommen, sagt Neukirch.

Die Polizei schätzte den Schaden durch die Beute gestern auf mindestens 11.000 Euro, den in der Gartenanlage entstandenen zunächst auf 5000 Euro. Die Zahlen müssten aber womöglich noch nach oben korrigiert werden. Ein Sprecher der mit dem Fall betrauten Ermittlungsgruppe West sagte gestern, es hätten sich bislang noch nicht alle Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Erst dann könne es neue Zahlen geben. Neukirch geht indes von insgesamt 30.000 bis 40.000 Euro Schaden auf der Kleingartenanlage aus. Die Parzellen gegenüber dem Vereinsheim seien am schlimmsten betroffen, sagt er. Allein der Schaden am Vereinsheim dürfe sich auf bis zu 7000 Euro belaufen, schätzt Neukirch. Die Mitglieder werkeln zwar fleißig am Haus, aber: „Wir müssen jetzt alle Geräte neu kaufen“, seufzt der Vorsitzende. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter 06102/29020 zu melden.