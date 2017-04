Diebe klauen vier Autos und mehrere Navis

Ober-Roden/Buchschlag - In der Nacht zum Freitag brechen Unbekannte in Rödermark und Dreieich drei Autos auf, vier werden komplett geklaut.

Wie die Polizei berichtet werden unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Karfreitag in Rödermark Ober-Roden und Dreieich-Buchschlag aktiv. Dabei brechen sie drei Autos der Marken BMW und Mercedes auf. Im Anschluss bauen sie fachkundig die Navigationssysteme aus und stehlen sie. Außerdem werden in Buchschlag drei und in Ober-Roden ein BMW gleich komplett geklaut. Der Schaden der Vorfälle liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen - sie sollen sich unter der 069/8098-1234 melden. (jo)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa