Diese Kerb toppt alles

Dreieichenhain - Petrus muss ein Haaner sein. Seit Donnerstagabend verwöhnt er Gastgeber und Besucher der 300. Kerb mit allerbestem Feierwetter.

+ Am Stand der IG Haaner Kerbborsche gab’s nicht nur Fan-Artikel, sondern auch den leckereren Breitrandkuchen. © zcol/ms Ob auf dem Festplatz, in der Fahrgasse oder im Burggarten – Zehntausende genießen die Jubiläumssause, die mit Höhepunkten nur so gespickt ist und alles toppt, was sich in Dreieichenhain je abgespielt hat. Ein Kracher im wahrsten Wortsinn ist das Feuerwerk am Samstagabend. Die IG Haaner Kerbborsche hat im Vorfeld nicht übertrieben – „Woog in Flammen“ ist mit seinen Feuerfontänen und Raketen nicht nur ein Hochgenuss fürs Auge. Songs von Coldplay oder den Blues Brothers untermalen das Farbenspektakel. Die Kombination aus Pyroshow und Musik schafft eine zauberhafte Atmosphäre. Empfehlung: unbedingt beibehalten.

+ Rappelvoll war das Festzelt am Sonntagmorgen beim Kerbgottesdienst, der üblicherweise in der Burgkirche stattfindet. Die wird ausgerechnet im Jubiläumsjahr umgebaut. Die Zelt-Variante fand aber auf Anhieb viele Freunde. © zcol/ms Mit dieser Forderung könnte sich auch Festwirt Dennis Hausmann konfrontiert sehen. Eigentlich war der Kerbgottesdienst im Zelt eine Notlösung – aber die Haaner lieben ihn. Rund 700 Menschen – viel mehr, als in der Kirche je Platz hätten – sitzen nach einer langen Nacht am Sonntagmorgen pünktlich um zehn auf den Bänken. Das Aufstehen lohnt sich: Der Auftritt des Pfarrer-Ehepaars Markus Buss und Barbara Schindler hat das Zeug, zur Legende zu werden. Der Hintergrund ist ein ernster. Das Geburtstagskind selbst – die Burgkirche – ist ja wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Das sorgt im Jubiläumsjahr natürlich für reichlich Kritik und Spott. Um sich nicht den Mund fusselig zu reden, hat der Pfarrer ein Schild gebastelt, das er lange in die Höhe hält: „Ich find’s auch schad‘“. Aber als Modell auf Rädern darf die „Burgkirche – eine wie keine“ mit den Kerbborsche ins Zelt einrollen.

+ Das Pfarrer-Ehepaar Barbara Schindler und Markus Buss bewies beim Kerbgottesdienst im Zelt einen ausgesprochenen Sinn für Humor. Da staunte auch Johannes Merkel. Der frühere Pfarrer der Burgkirchengemeinde kam eigens aus Chile eingeflogen © zcol/ms In ihrer Predigt widmen sich Schindler und Buss den Nomaden Sarah und Abraham aus dem Alten Testament. Die Geschichte stellt den Bezug zum Festzelt her, denn unsere umherziehenden Vorfahren beteten schließlich auch noch nicht in Kirchen. Sarah und Abraham babbeln herrlich Hessisch und sind statt nach Kanaan nach Kana Haa unterwegs. Aus Sprendlingen von den Hooschebaa kommend, lässt sich das biblische Paar im schönen Dreieichenhain nieder. Das gibt lautstarken Applaus und Gelächter – in einer Kirche kaum vorstellbar.

Eine weitere Überraschung ist der Besuch des ehemaligen Pfarrer Johannes Merkel. Ihn feiern die Haaner ebenfalls mit riesigem Jubel. Die 300. Kerb war für den Geistlichen Grund genug, in den Flieger zu steigen und seine alte Gemeinde zu besuchen – aus Chile eine richtig weite Anreise. „Aber ich bin natürlich sehr gerne gekommen und freue mich, mit den Dreieichenhainern zu feiern“, sagt Merkel.

Ohne die Haaner Luft hält es auch Max Windirsch nicht aus. Der Kerbvadder von 2013 ist eigentlich gerade für ein Jahr in Australien. „Aber ich hatte vor zwei Wochen das Gefühl, dass die 300. Haaner Kerb unmöglich ohne mich über die Bühne gehen kann“, erzählt der Haaner Bub grinsend.

Nach dem Kerbgottesdienst lädt die IG Kerbborsche zum Haaner Brunch mit Tanzkaffee ein. Bei Breitrandkuchen und Würstchen lässt es sich trefflich darüber diskutieren, ob ein Zeltgottesdienst nicht auch in den nächsten Jahren eine Alternative wäre.

+ Der Auftritt der Hayner Tanzkinder war am Sonntag der Höhepunkt der 45. Weiberkerb am Obertor. © zcol/ms Ein Menschenauflauf entsteht am Sonntagmittag beim Auftritt der Hayner Tanzkinder am Obertor. Als die zehn Mädchen von Balletttrainerin Cornelia Mißlitz in ihren Trachten über das Kopfsteinpflaster tanzen, gibt es kein Durchkommen mehr. Ihre Darbietung ist der Höhepunkt der Hayner Weiberkerb. Zum 45. Mal treffen sich die engagierten Frauen am Obertor, schenken Secco und Wein aus, bieten ihre köstlichen Brotaufstriche und die wunderschönen Sträuße an. Es ist hier deutlich ruhiger und beschaulicher als auf dem Festplatz. Wie immer kommen die Überschüsse aus dem Fest einem gemeinnützigen Zweck zu, in diesem Jahr dreht sich alles um Familienprojekte. Die AG nimmt auch noch Anträge an. Mit einer E-Mail an info@haynerweiber.de können sich Bewerber melden.

Neu in diesem Jahr: die „gedeckte Fahrgass’“. Es ist ein zauberhaftes Bild, wie die in den Traditionsfarben Gelb und Rot geschmückte Altstadtstraße bevölkert ist, von Menschen, die an Tischen sitzen, einen Ebbelwoi genießen oder den Breitrandkuchen probieren. Dazu erklingt Livemusik, die Stimmung ist extrem entspannt. Die Freye Gefolgschaft zum Hayn animiert zum Gickelschmiss, der sich als kleine Geduldsprobe erweist. Es ist nicht so einfach, den kleinen Tontopf mit dem Gummihuhn darunter mit verbundenen Augen zu treffen.