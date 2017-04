Diskussion um Modernisierung der Sportplätze beenden

Dreieich - Es ist der Versuch, eine langwierige Diskussion zum Abschluss zu bringen. Und zumindest von parlamentarischer Seite gibt es viel Zustimmung. Von Holger Klemm

Die Magistratsvorlage zur Konsolidierung und Modernisierung der städtischen Sportanlagen wird im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur einstimmig angenommen, allerdings gibt es einige Fragen. Ziel des Magistrats sei es, die Auseinandersetzungen um die Sportplatzgebühren für Fußballvereine zu beenden und zugleich eine Perspektive zu bieten, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon am Dienstagabend. Er erinnert an die Konsolidierung der städtischen Finanzen, an der alle beteiligt werden sollten. Was nicht über Einsparungen gelingt, sollte über Gebührenerhöhungen ausgeglichen werden. „Es war nicht einfach für alle Beteiligten“, räumt Burlon ein.

Bislang gibt es zwölf städtische und drei private Plätze. Der Magistrat schlägt nun vor, mit Ausnahme von Buchschlag für jeden Stadtteil eine städtische Sportanlage vorzuhalten und dort nach Möglichkeit zu investieren. Der Anfang soll an der Breiten Haagwegschneise gemacht werden, wo 900.000 Euro unter anderem für einen Kunstrasenplatz vorgesehen sind. Dagegen sollen die Plätze An der Sandkaut, Im Haag und In der neuen Lach den Vereinen FCO, SVD und FV 06 zur Pacht angeboten werden – unterstützt durch städtische Zuschüsse. Die Nutzungsgebühren sollen für drei Jahre bis 2018 ausgesetzt werden, für 2015 könnten Teilerlasse geprüft werden. Burlon deutet an, dass Vereine mit vielen Jugendteams bessere Karten hätten als solche, die nur über Seniorenteams verfügen.

Marco Lang (FWG) erinnert daran, dass er sich mit seinem ersten Antrag im vergangenen Jahr zur Abschaffung der Gebühren einen „Satz heiße Ohren“ abgeholt habe. Nun fänden sich in der Vorlage aber FWG-Vorschläge unter dem Stichwort „Schlüssel mit Budget“ für die Vereine. Deshalb werde seine Fraktion zustimmen. Die Stoßrichtung sei richtig, betont Peter Graff (Grüne), der als Mitglied der Sportplatzkommission die leidvollen Diskussionen hautnah miterlebt hat. Seine Fraktion hat aber noch Fragen, Anregungen und Änderungswünsche. Sehr zufrieden mit der Vorlage zeigen sich Dietlind Schwalb (SPD) und Ingo-Claus Peter (CDU).

In der Fragerunde werden verschiedene Themen angesprochen. Graff will beispielsweise wissen, wann mit einem Baubeginn an der Breiten Haagwegschneise zu rechnen sei. Dafür müsse erst der Nachtragshaushalt in der nächsten Sitzungsrunde beschlossen werden, antwortet Burlon. Man habe die Vorlage den Stadtverordneten schon jetzt zukommen lassen, um mehr Zeit zur Diskussion zu haben, erklärt Bürgermeister Dieter Zimmer. Nach Verabschiedung des Nachtragsetats soll es so schnell wie möglich losgehen.

Graff möchte auch nähere Auskünfte zu Götzenhain, wo es bislang keine konkreten Aussagen zur Zukunft des SG-Sportplatzes gibt. Burlon betont, dass die Stadt nicht zwei Projekte auf einmal schultern könne. Zudem müssten dort erst Entscheidungen zur Stadtentwicklung getroffen werden.

Eine weitere Frage dreht sich um die Erfahrungen des Dienstleistungsbetriebs beim Sportplatzausbau, der ja in Dreieich damit beauftragt werden soll. Der Erste Stadtrat versichert, dass der DLB ausreichend Erfahrungen in Neu-Isenburg gesammelt habe.

Was passiert, wenn Vereine Plätze übernehmen und mit dem Budget nicht auskommen, will Peter Graff zudem wissen. Burlon spricht von gewissen Spielräumen. Allerdings müssten sich die Zuschüsse eng an den in der Vorlage genannten Zahlen orientieren, da sonst das angestrebte Einsparvolumen gefährdet werde. Eine Förderung könne es auch über den bisher genannten Zeitraum bis 2019 geben.

Graff regt die Änderung an, bei einer Umsetzung der Vorlage die Sportplatzgebühren ab 2019 ganz zu streichen, um den Vereinen ein Signal zu geben. Burlon verweist darauf, dass das Ziel der Vorlage sei. Der Vorschlag der Grünen wird ins Konzept des Magistrats aufgenommen.

