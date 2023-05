305. Haaner Pfingstkerb startet am Freitag

Straffes Programm

Sind bereit: Die Kerbborschen fiebern dem Fest mit einer Mischung aus riesiger Vorfreude und Anspannung entgegen.

Es ist alles angerichtet für die Dreieichenhainer Nationalfeiertage: Bei den Kerbborschen herrschen vor Beginn der 305. Haaner Kerb Vorfreude und Anspannung.

Dreieich – Auf der Homepage der Interessengemeinschaft Haaner Kerbborsche läuft der Countdown – es sind nur noch ein paar Tage bis zu den Hainer Nationalfeiertagen. Von Freitag, 26., bis Mittwoch, 31. Mai, steigt die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Pfingstkerb. 15 junge Männer im Alter von 17 bis 19 fiebern dem Treiben mit besonderer Anspannung entgegen. „Wir sind voller Vorfreude, aber auch ziemlich aufgeregt“, sagt Manuel Tomazini, Schriftführer der 23er Kerbborschen. Und alle seien mächtig stolz darauf, Hut und Schärpe zu tragen und damit die Tradition fortzuführen.

Nach der Coronapause feierte die Hainer Kerb im vergangenen Jahr ein rauschendes Comeback – und daran wollen alle Beteiligten bei der 305. Ausgabe anknüpfen. „Wir freuen uns unheimlich auf diese besondere Zeit. Es ist ja ein einmaliges Erlebnis“, schildert Tomazini, der es wie seine Mitstreiter auch kaum erwarten kann, die Stimmung aufzusaugen. Ihren ersten Auftritt vor Publikum hat die Truppe um Kerbvadder Lasse Schneider beim Familienfest am 1. Mai im Burggarten mit Bravour gemeistert. Da schmetterten die Jungs „Mein ist der Hayn“ und andere Lieder, die sie monatelang eingeübt haben. Und sie seien auch sonst gut vorbereitet, meint Tomazini. Mit dem Kerbheft sind die Burschen etwas spät dran, die Verteilung hat gestern begonnen. „Hauptsache vor der Kerb“, meint der Schriftführer mit einem Schmunzeln.

An den Kerbtagen hat der Jahrgang ein straffes Programm vor sich. Am Freitag wird der Jahrgang zunächst den Kerbbaum am Burgweiher aufstellen. Am Abend eröffnet der Kerbvadder dann mit dem offiziellen Bieranstich eines der größten Volksfeste Südhessens mit Fahrgeschäften, großem Festzelt und Heckenwirtschaften. Am Samstagmorgen müssen die Jungs fit sein, denn ab 9 Uhr ist das Ausfahren der Birkenbäumchen angesagt, die von den Haanern geschmückt werden. Ein weiterer Höhepunkt ist der Kerbgottesdienst am Sonntag. Bis zur Kerbverbrennung am Mittwochabend haben die Jungs jede Menge Termine vor der Brust – von einem werden sie definitiv nicht genug bekommen: An einen erholsamen Schlaf ist an den sechs Tagen nicht zu denken.

Fester Bestandteil des Pfingsttreibens sind auch die Weiberkerb und die Hayner Reitschul’. Siegfried Reuner, Vorsitzender der IG Hayner Reitschul’, und sein Team sind seit vergangener Woche mit dem Aufbau beschäftigt. Das historische Doppelstockkarussell dreht seine Runden wie gewohnt auf dem Platz vor der Burgbrücke. Die Hayner Weiber bewirten ihre Gäste am Samstagnachmittag und am Sonntag am Obertor. Am Sonntag um 15 Uhr treten dort die Hayner Tanzkinder in ihren traditionellen Trachten auf.

Schon vor einigen Wochen hat Festwirt Dennis Hausmann damit begonnen, den Parkplatz am Untertor in einen Rummelplatz zu verwandeln. Im großen Zelt ist reichlich Programm. Nach dem Bieranstich am Freitag spielt Alan Best mit der Frankfurter Oktoberfest-Band auf. Am Samstagabend machen Harry Bo & die Gummibärchen Stimmung, am Sonntag The Hangover. Am Pfingstmontag um 15 Uhr tritt Der Spitzbua auf, abends sind Four for You an der Reihe. Dienstagnachmittag kommt dann der Kasper ins Zelt. Der Mittwoch ist als Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen deklariert.

Keine Kerb ohne Feuerwerk. Am Samstag ab circa 22.45 Uhr wird’s bunt im Nachthimmel über der Burg. (Frank Mahn)