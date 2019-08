ADFC-Vertreter mahnen im Gespräch mit den Grünen weiteren Handlungsbedarf an

Bei allen städtischen Projekten sollte der Radverkehr berücksichtigt werden. Bernd Kiefer ADFC-Vorsitzender Der neue Weg durch den Grünstreifen des Baugebiets Heckenborn ist nach Meinung des ADFC viel zu schmal. Bei der Planung sei nur an die Fußgänger gedacht worden.

Premiere beim Sommerstammtisch der Grünen: Erstmals sind Vertreter des ADFC zu Gast, die mit Vertretern der Grünen in der Gaststätte des TC Rot-Weiß über die Situation des Radverkehrs in Dreieich sprechen.

Dreieich – Und trotz aller Fortschritte durch den Runden Tisch Radverkehr oder die längste Fahrradstraße in Hessen sind die Vertreter der Radler nicht zufrieden. "Es geht uns zu langsam", bedauert ADFC-Vorsitzender Bernd Kiefer, der mit Ralph Enger und Michael Dinter gekommen ist. Er wünscht sich, dass das Thema noch mehr in den Köpfen der Stadtverwaltung verankert wird.

Grünen-Fraktionschef Roland Kreyscher kann sich noch an Zeiten erinnern, als der Radverkehr keinen Stellenwert in der Politik hatte. Das habe sich durch den vom ehemaligen Ordnungsamtsleiter Thomas Müller fest installierten Runden Tisch Radverkehr geändert, in dem Verwaltung und Fraktionen vertreten sind. Kiefer spricht von einer Plattform mit Stadt und Politik. Und doch gebe es bei der Radinfrastruktur weiteren Verbesserungsbedarf.

"Das entsetzt uns noch immer"

Als positiv sieht der ADFC-Chef die Schutzstreifen, die mobilen Radparker oder zusätzliche Abstellmöglichkeiten. "Bei allen städtischen Projekten sollte aber der Radverkehr berücksichtigt werden", wünscht er sich. Da fehle es noch. Negativbeispiel sei die erste Planung für die August-Bebel-Straße gewesen, bei der die Radler vergessen worden seien. "Das entsetzt uns noch immer. Wie kann man nur?", stimmt Kreyscher zu. Zur Angst vor möglicherweise fehlenden Parkplätzen verweist Kiefer auf den nahe gelegenen Platz vor der Hans-Meudt-Halle. Dazu könnte ein Schild aufgestellt werden.

Der Grünen-Stadtrat Ullrich Behrendt erzählt, dass im Magistrat bei Projekten unter anderem die finanziellen und juristischen Auswirkungen angeführt werden. Das sollte auch in Bezug auf den Radverkehr und die Umweltpolitik geschehen.

Kiefer beklagt auch die unterschiedlichen Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung beispielsweise bei der Aufstellung von Radparkern. Mal sei der DLB, mal das Gebäudemanagement, mal die DreieichBau Ansprechpartner. "Solange das so ist, sind wir die Hampelmänner", so Kiefer. Eigentlich hätte sich der ADFC statt des ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten einen Hauptamtlichen gewünscht. Doch dann sei Kienbaum dazwischen gekommen.

"Wenn etwas in den Büchern steht..."

Dazu hat Kiefer später ein Beispiel für die Unbeweglichkeit der Stadtverwaltung. Bei der Anlage des Heckenborns sei ein Grünstreifen mit einem Weg angelegt worden, allerdings nur für Fußgänger. Dieser sei lediglich zwei Meter breit und damit zu schmal für eine gemeinsame Nutzung mit Radfahrern.

Kreyscher stellt die Frage nach einem Radentscheid für Dreieich, um die Situation zu verbessern. In anderen Städten allein hätte die Ankündigung schon für etliche Aktivitäten gesorgt. Kiefer verweist auf die schon jetzt vorhandene Arbeitsbelastung der ehrenamtlichen ADFC’ler. Es müsse auch ohne gehen. Als aktuelles Projekt nennt er die angelaufene Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank Dreieich für gute Abstellanlagen unter dem Motto "Weg mit den Felgenkillern!".

Bei dem Stammtisch werden noch die unterschiedlichsten Themen angesprochen – wie die Frage der Schutzstreifen an Straßen für die Radler, die Dreieicher Strecke des Radschnellwegs, die gescheiterte ADFC-Förderung von Lastenrädern oder auch die unterschiedliche Einschätzung von Grünen und ADFC bei der neuen Stellplatzsatzung.

Paradigmenwechsel muss kommen

Bedauert wird, dass es beim Runden Tisch Radverkehr zwar oft eine Einstimmigkeit der Fraktionsvertreter gebe. Doch oft könnten sich diese dann nicht in ihren Fraktionen durchsetzen.

Kreyscher betont, dass in der aktuellen Klimadiskussion der Radverkehr eine größere Rolle spielen werde: "Wer soll denn die CO2-Bilanz verbessern, wenn nicht die Radler?"

Einig sind sich alle, dass ein Paradigmenwechsel in der Politik stattfinden muss - weg vom Auto im Mittelpunkt, hin zum Rad.

Kiefer macht noch Werbung für das Stadtradeln im September. "Da sind wir schon mit Team angemeldet", bekommt er von den Grünen zu hören.

Holger Klemm