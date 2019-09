ADFC-Vorsitzender Bernd Kiefer kündigt Rück- und Austritt an

Seit zwölf Jahren ist Bernd Kiefer die Galionsfigur des ADFC-Ortsverbands Dreieich und setzt sich in dieser Rolle unermüdlich für die Verbesserung des Radverkehrs ein. Doch jetzt hat der Vorsitzende seinen Rücktritt angekündigt.

Dreieich – Der Sprendlinger ist derart verärgert über den Bundes- und Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, dass er für sich die Konsequenz gezogen hat. Auslöser war der Aufruf der Dachorganisation an die Mitglieder, sich an der Sternfahrt zur Internationalen Automobil-Ausstellung nach Frankfurt zu beteiligen. „Diese Aktion spaltet Autofahrer und Radfahrer“, sagt Kiefer. „Das ist nicht mehr meine Welt. “.

Die Sternfahrt sei im Vorstand des Ortsverbands auf ein geteiltes Echo gestoßen. Für Kiefer war klar, eine Teilnahme kommt für ihn nicht infrage. „Als Vorsitzender lehne ich solche Aktionen strikt ab. Mein Ziel war es in den vergangenen zwölf Jahren, alle Menschen für das Radfahren zu gewinnen und die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern“, schrieb er in einer Rund-Mail an die Mitglieder.

Mit seinem Kurs kann der 56-Jährige so falsch nicht liegen. Als er 2008 den Vorsitz in Dreieich übernahm, zählte der Ortsverband gerade mal 170 Mitglieder. Inzwischen ist die Zahl auf mehr als 400 angestiegen.

Kiefer ist nicht einverstanden damit, dass sich der Verband an ein Bündnis mit Partnern drangehängt hat, von denen einige einen durchaus zweifelhaften Ruf haben. „Die wollte ich auf keinen Fall unterstützen.“ Der Noch-Vorsitzende nennt keine Namen. Zu den Trägern der Demonstration zählten unter anderem die Deutsche Umwelthilfe und Campact.

„Persönlich sehe ich in dieser Aktion eine Spaltung der Verkehrsmittel Auto gegen Fahrrad. Sie schürt die Konfrontation“, ist der Sprendlinger überzeugt. „Ich möchte Menschen zum Radfahren animieren, da kann ich die Leute nicht an den Pranger stellen.“ So seien im Vorfeld der Sternfahrt Aufkleber verteilt worden, mit denen Stimmung gegen SUVs gemacht worden sei. In einem sozialen Netzwerk seien Posts des ADFC Hessen aufgetaucht, die völlig unnötig gewesen seien. Kiefer selbst verdient sein Geld seit Jahrzehnten als Außendienst-Mitarbeiter bei einem Autobauer. Mit seinem ehrenamtlichen Engagement beim ADFC sei er deshalb nie in einen Interessenkonflikt geraten. In der aktuellen Klima-Debatte bleibt aus Kiefers Sicht die Sachlichkeit auf der Strecke. Stattdessen müsse man fast schon von Hysterie sprechen. Dass dann auch noch ein Fahrzeugtyp pauschal zum Feindbild auserkoren wurde, ist aus seiner Sicht völlig daneben. „Auch bei den SUVs gibt’s kleine, mittlere und große mit unterschiedlichem Verbrauch.“

Vor diesen Hintergründen hat sich Kiefer entschlossen, einen klaren Schnitt zu machen. „Das hat mir einige schlaflose Nächte bereitet“, gesteht er. Wenn im März nächsten Jahres die Jahreshauptversammlung des ADFC-Ortsverbands ansteht, wird er nicht mehr kandidieren. Aber nicht nur das: Er hat auch seine Mitgliedschaft gekündigt. Sie endet ebenfalls im März. „Bis dahin werde ich das Amt des Vorsitzenden weiter ausüben. Ich lasse meinen Ortsverband nicht im Stich und möchte einen geordneten Übergang unterstützen“, sagt Kiefer. Ein bisschen Wehmut schwingt schon jetzt mit. „Wir haben gemeinsam tolle Aktivitäten gemacht und immer standen das Fahrrad und die Menschen im Mittelpunkt.“ Sich weiterhin für die Belange der Radfahrer einzusetzen, kann er sich freilich auch vorstellen, ohne in einem Verein Mitglied zu sein.

VON FRANK MAHN