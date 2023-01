Angriff auf Einsatzkräfte mit Reizgas – zwei verletzte Feuerwehrmänner

Teilen

Angriff auf Einsatzkräfte mit Reizgas – zwei verletzte Feuerwehrmänner © IMAGO/Maximilian Koch

In der Neujahrsnacht sind zwei Feuerwehrmänner von einem Mann mit Reizgas verletzt worden. Die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter.

Dreieich - Der Einsatzleiter der Feuerwehr Sprendlingen fuhr in der Neujahrsnacht gegen 01:45 Uhr mit seinem Feuerwehrfahrzeug von einem Einsatz zurück auf die Wache, als ein junger Mann in der Hauptstraße in Dreieich-Sprendlingen vor sein Fahrzeug sprang und den Fahrer zu einer Vollbremsung zwang. Als der Fahrer die Fensterscheibe runterdrehte, sprühte ein Mann aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus Reizgas in das Feuerwehrauto und verletzte so den Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges.

Dreieich: Feuerwehrmänner verletzt

Aufgrund des Notrufs des verletzen Feuerwehrmannes, rückte neben Rettungsdienst und Polizei auch ein Feuerwehrbus aus dem nahegelegenen Feuerwehrhaus aus, um Erste Hilfe zu leisten. Als der Täter die herannahenden Einsatzkräfte sah, suchte er das Weite und Griff in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Feuerwehrmann an, dem er Reizgas ins Gesicht sprühte und ihn damit verletzte.

Dreieich: Polizei stellt Täter

Die Polizei konnten wenig später die Personalien des Täters, der sich noch immer im Nahbereich des Tatortes aufhielt, feststellen. Gegen den Täter wurde Anzeige erstattet, die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Neu-Isenburg aufgenommen.

Beide verletzten Einsatzkräfte konnten nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus, dieses noch in der Nacht verlassen. (red)

Generell lief der Start ins Jahr 2023 in Hessen aber meist ruhig ab. Die Polizei registrierte keine größeren Einsätze. Viele Brände hielten die Feuerwehren auf Trab.